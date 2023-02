Senegal: Afrikanische Entwicklungsbank und Regierung unterzeichnen Darlehensverträge über 205,66 Millionen Euro für Viehzucht und Autobahnbau

Der Leiter des Länderbüros der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe in Senegal, Mohamed Chérif, und die senegalesische Ministerin für Wirtschaft, Planung und Kooperation, Oulimata Sarr, unterzeichneten am 7. Februar 2023 in Dakar zwei Darlehensabkommen über insgesamt 205,66 Millionen Euro für Projekte zur Entwicklung der Viehzucht und den Bau einer neuen Autobahn.

Das erste Abkommen betrifft ein Darlehen in Höhe von 39,3 Millionen Euro, das für die Umsetzung des nationalen Programms zur integrierten Entwicklung der Viehzucht im Senegal – Phase 1 – bereitgestellt wird.

Laut dem senegalesischen Minister für Viehzucht und Tierproduktion, Aly Saleh Diop, wird das Nationale Programm für die integrierte Entwicklung der Viehzucht im Senegal einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssouveränität des Senegal leisten, indem es auf eine nachhaltige Steigerung der Produktivität und der Tier- und Milchproduktion setzt.

Das Projekt hat eine Laufzeit von fünf Jahren (2023-2028) und soll dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche und Frauen in den tierischen Wertschöpfungsketten nachhaltig zu steigern. Das Projekt zielt insbesondere auf die nachhaltige Steigerung der Produktivität und der Tierproduktion, die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von tierischen Produkten sowie die Professionalisierung der Akteure im Tierhaltungssektor ab. Es steht in vollem Einklang mit dem Länderstrategiepapier der Bank für Senegal für den Zeitraum 2021-2025.

Das Programm, dessen Interventionen die Wertschöpfungsketten Milch, Fleisch, Geflügel und Honig berücksichtigen werden, wird in den Regionen Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack und Thiès im Westen, Kaffrine in der Mitte, Louga im Norden und Kolda, Sédhiou und Ziguinchor im Süden des Landes umgesetzt. Es wird direkt 32.000 Akteuren dieser Wertschöpfungsketten, darunter 16.000 Frauen und Jugendlichen, und indirekt rund 950.000 Menschen, davon 51% Frauen, zugutekommen und 18.000 Beschäftigungsmöglichkeiten, davon 10.800 für Frauen, schaffen.

Das zweite Abkommen über einen Gesamtbetrag von 166,36 Mio. EUR besteht aus einem Darlehen der AfDB in Höhe von 119,69 Mio. EUR und einem Darlehen des African Growing Together Fund (AGTF) in Höhe von 46,67 Mio. EUR, einem Fonds, der von der Chinesischen Volksbank und der Afrikanischen Entwicklungsbank gemeinsam finanziert wird. Er dient der Finanzierung des Projekts zum Bau der Autobahn Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

Das Projekt wird das Dienstleistungsniveau und die Sicherheit der Straßenverbindungen zwischen Dakar und Saint Louis sowie die Zugänglichkeit und die Lebensbedingungen der Menschen in seinem direkten Einflussbereich verbessern. Mit 150 Kilometern Strand zwischen Dakar und Saint-Louis wird die Autobahn der Entwicklung des Tourismus einen Schub verleihen und die Entstehung neuer städtischer Zentren wie am Lac Rose und in Lompoul sowie der zahlreichen touristischen Sehenswürdigkeiten rund um die Stadt Saint-Louis fördern. Außerdem wird sie zur Erschließung der im Projektgebiet verfügbaren Öl- und Gasressourcen und zur Entwicklung des Handels zwischen Senegal, Nordafrika und den Ländern der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) beitragen. (AfDB).