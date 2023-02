Afrika hilft Türkei und Syrien

Algerien kündigte finanzielle Hilfe für die Türkei und Syrien an, der Sudan charterte ein Flugzeug mit humanitären Hilfsgütern in die Türkei, wo Südafrika Dutzende von Rettungskräften einsetzte.

„In den frühen Morgenstunden des Freitags startete ein Frachtflugzeug vom Luftwaffenstützpunkt in Khartum“, hieß es in einer Mitteilung des sudanesischen Präsidenten. Das Flugzeug, so heißt es in der am Freitag veröffentlichten und von Anadolu übernommenen Mitteilung weiter, transportiere humanitäre Hilfsgüter für die Türkei. Die Entscheidung wurde „in Umsetzung der Anweisungen des Vorsitzenden des Übergangs-Souveränitätsrates und Oberbefehlshabers der Armee, Abdel Fattah al-Burhan,“ getroffen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Türkische Medien berichten, dass „die Fracht auch Unterkünfte und medizinische Hilfsgüter umfasst“. An Bord des Flugzeugs befanden sich auch Teams der Zivilverteidigungskräfte, die der sudanesischen Polizei angegliedert sind. Diese Teams hatten neben Such- und Rettungsausrüstungen auch Hilfsgüter für die türkischen Katastrophenopfer an Bord.

Am Freitag gab Algerien bekannt, dass es den beiden von den Erdbeben betroffenen Ländern finanzielle Unterstützung gewährt. Die Türkei soll mit 30 Millionen Dollar unterstützt werden. Syrien wird von den algerischen Behörden einen Betrag von 15 Millionen US-Dollar erhalten. Algerien war von Anfang an mobilisiert, Präsident Abdelmadjid Tebboune hatte bereits früher die Entsendung von humanitären Hilfsgütern und Rettungsteams in die beiden Länder angewiesen.

115 Tonnen pharmazeutische Produkte und Lebensmittel sowie Zelte gingen nach Syrien. Die Türkei hatte ihrerseits 95 Tonnen verschiedener Produkte erhalten. Darüber hinaus ist auch eine Gruppe von 40 Helfern des algerischen Zivilschutzes in die Türkei gereist. Ein Team von 86 algerischen Katastrophenhelfern ist in Syrien im Einsatz. Der algerische Rote Halbmond entsandte 40 Freiwillige, die auf Erste Hilfe spezialisiert sind, in die Katastrophengebiete beider Länder.

Bereits am Mittwochabend waren südafrikanische Such- und Rettungshelfer sowie medizinisches Personal in die Türkei geflogen. Innerhalb von zwei Tagen (7. und 8. Februar) reisten insgesamt 69 südafrikanische Freiwillige in die Türkei. Quelle: afrik.com)