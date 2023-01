Senegal: Der Rosa See ... ist nicht mehr rosa - und die Menschen sind schuld

Mehrere vom Menschen verursachte Phänomene haben dazu geführt, dass der Rosa See seine charakteristische Farbe verloren hat. Experten befürchten, dass diese Veränderung dauerhaft sein wird, berichtet das belgische Portal moustique.be.

Der Rosa See (Lac Rose oder Lac Rëtba) ist eines der Juwelen Senegals. Er steht auf der Warteliste der UNESCO-Stätten, die auf eine offizielle Eintragung warten und ist eine der großen Touristenattraktionen des Landes. Wie sein Name schon sagt, ist seine Besonderheit die rosafarbene Färbung, die mit dem Vorhandensein einer Alge zusammenhängt. In letzter Zeit hat das Gewässer jedoch eher eine grünliche Farbe angenommen, die weit weniger attraktiv ist. Die unmittelbare Ursache liegt zu einem guten Teil in den heftigen Niederschlägen, die zu Überschwemmungen geführt haben. Wenn man jedoch zu den Wurzeln des Problems zurückkehrt, wird der Einfluss des Menschen auf die Umwelt deutlich.

Die globale Erwärmung

Vor einigen Monaten wurde der Senegal von heftigen Regenfällen heimgesucht und grünliche Flüsse verwüsteten die Region. Ein Teil davon ergoss sich in den Lac Rose und das Ergebnis ist klar und deutlich. Seine Farbe hat sich verändert und auch heute noch, obwohl die Regenzeit vorbei ist, liegt sein Pegel drei Meter über dem Normalwert, wie France Info berichtet. Die am Ufer gelegenen Geschäfte stehen schlichtweg unter Wasser. Die Salzproduzenten haben einen Großteil ihrer Vorräte verloren und können das weiße Gold nicht so gut wie üblich abbauen.

Als die Stürme im vergangenen Sommer die Hauptstadt Dakar (35 km vom Lac Rose entfernt) heimsuchten, erklärte Präsident Macky Sall, dass der außergewöhnliche Charakter dieser Niederschläge eindeutig mit der „Klimastörung“ zusammenhänge. Es handelte sich in der Tat um eine Episode, die „außergewöhnlich schnell und intensiv“ war, wie Ousmane Ndiaye, der Direktor für Meteorologie bei der nationalen Agentur für Zivilluftfahrt und Wetter (ANACIM), gegenüber RFI bestätigte. Auch er wies auf den Klimawandel hin und erinnerte daran, dass es „in den kommenden Jahren starke Regenfälle geben wird, das ist sicher, laut dem IPCC-Bericht“.

Das Wetter ist jedoch nicht die einzige Gefahr, die dem Lac Rose droht. Der See liegt am Rande der Vororte von Dakar und wird nach und nach von der Urbanisierung erfasst. Eine Betonierung der Umwelt, die laut France Info nicht ohne Folgen bleibt. Die künstlichen Böden können den Regen nicht mehr effizient aufnehmen, sodass dieser abfließt und zu den starken Überschwemmungen führt, die den Senegal heimgesucht haben. Ein Phänomen, das auch das Auftreten dieser grünlichen Ströme begünstigt.

Das französische Fernsehen stellte schließlich fest, dass diese Urbanisierung auch mit einer immer größeren Menge an Abfällen einhergeht, die in den Lac Rose gespült werden. Es folgte dem Vorsitzenden einer Umweltorganisation, Ibrahima Mbaye, der alle möglichen Arten von Müll sammelte, von Plastiktüten und -flaschen bis hin zu Überresten von Straßenlaternen. Dies bedroht das lokale Ökosystem, darunter nicht nur die Fische, sondern auch die Algen, die dem See seine rosa Farbe verleihen.

„Wenn wir nächstes Jahr wieder das gleiche Problem haben, wird es sehr kompliziert werden. Das könnte dazu führen, dass der Rosa See verschwindet“, warnt Ibrahima Mbaye. In die gleiche Kerbe schlägt der Hydrologe Cheikh Youm, der von der Nachrichtenagentur Reuters befragt wurde. „Die Organismen, die dort leben und für die rosa Farbe verantwortlich sind, sind an dieses Ökosystem gebunden. Wenn die Umwelt verschmutzt wird, werden diese Organismen aussterben. Das wäre ein Todesurteil für den See“.