Senegal ehrt Ex-Präsident Abdoulaye Wade mit einer nationalen Würdigung zum 100. Geburtstag

Abdoulaye Wade bei seinem Deutschland-Besuch 2006. Foto: ia

Der Senegal würdigt seinen ehemaligen Präsidenten Abdoulaye Wade, der am 29. Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, mit einer nationalen Ehrung. Am Donnerstag, dem 4. Juni, und Freitag, dem 5. Juni, finden zu seinen Ehren mehrere Veranstaltungen statt: eine offizielle Zeremonie im Grand Théâtre de Dakar in Anwesenheit des amtierenden Staatspräsidenten Bassirou Diomaye Faye, ein Konzert des Sängers Wally Seck sowie ein wissenschaftliches Kolloquium am Monument de la Renaissance africaine, berichtet RFI.

Am 4. und 5. Juni steht Abdoulaye Wade im Mittelpunkt der nationalen Aufmerksamkeit. Der Gründer der Parti démocratique sénégalais (PDS), der den Senegal von 2000 bis 2012 regierte, wird anlässlich seines 100. Geburtstags geehrt. Als Anwalt, Oppositionsführer, politischer Gefangener und später Staatspräsident gilt Wade für viele Senegalesen als nationale Ikone. Sein Spitzname „Gorgui“ bedeutet auf Wolof „der Alte“.

Viele Bürger erinnern sich an die bedeutenden Projekte seiner Amtszeit: den Bau von Mautautobahnen, die Modernisierung der Infrastruktur, den neuen Flughafen oder die Elektrifizierung ländlicher Regionen. Der Juraprofessor Sidi Nar Diagne hebt insbesondere den ersten demokratischen Machtwechsel in der Geschichte des Landes sowie die wirtschaftlichen Erfolge unter Wade hervor.

Auch die Informatiker Moustapha und Sambedou verbinden positive Erinnerungen mit seiner Präsidentschaft. Für Moustapha steht Wade für Innovation, während Sambedou vor allem dessen Beharrlichkeit bewundert. Er verweist auf den jahrzehntelangen politischen Kampf, den Wade führte, bevor er an die Macht gelangte, und auf seinen Willen, neue Projekte und Ideen umzusetzen.

Moustapha hält die offizielle Ehrung für mehr als gerechtfertigt: „Wenn jemand Außergewöhnliches geleistet hat, sollte man nicht warten, bis er nicht mehr unter uns ist, um ihm Anerkennung zu zollen. Und schließlich wird man nicht jeden Tag 100 Jahre alt!“

Er schließt mit einem Segenswunsch für den ehemaligen Präsidenten: „Mascha’ Allah, möge Gott ihm noch viele weitere Jahre schenken!“

Nach der offiziellen Zeremonie wird Wally Seck ein Ehrenkonzert für Abdoulaye Wade geben. Am Freitag folgt ein wissenschaftliches Kolloquium am Monument der Afrikanischen Renaissance – jener monumentalen Statue, die während Wades Amtszeit entworfen und eingeweiht wurde. Das Bauwerk ist bis heute zugleich Symbol für die großen Ambitionen und die Kontroversen seiner Präsidentschaft.