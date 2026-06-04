Afrika-Tagespressespiegel vom 04. Juni 2026

Simbabwe in den UN-Sicherheitsrat gewählt, um Afrika zu vertreten Am 4. Juni 2026 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen fünf Länder zu nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates gewählt, eines zentralen Organs, das Entscheidungen treffen kann, die weltweite Auswirkungen haben. Diese Wahl ist von großer Bedeutung, da sie die Dynamik der internationalen Diskussionen über Frieden und Sicherheit beeinflusst – ein Thema von besonderer Relevanz für viele Staaten, insbesondere in Afrika.

Die neu gewählten Mitglieder sind Simbabwe, Österreich, Kirgisistan, Portugal und Trinidad und Tobago. Simbabwe, das die afrikanische Gruppe vertritt, wurde ohne Gegenkandidaten gewählt und wird Somalia im Sicherheitsrat ersetzen.

Der Sicherheitsrat, der aus fünfzehn Mitgliedern besteht, ist das einzige Organ der Vereinten Nationen, das verbindliche Entscheidungen treffen kann, beispielsweise die Verhängung von Sanktionen oder die Genehmigung des Einsatzes militärischer Gewalt. (Quelle: fatshimetrie.org)

Komoren: Hochrangige Würdenträger fordern medizinische Evakuierung des kranken und inhaftierten Ex-Präsidenten Sambi

Auf den Komoren steht der ehemalige Präsident Ahmed Abdallah Sambi (67), der im Zusammenhang mit dem sogenannten Verkauf von Pässen im Rahmen des Programms der „wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft“ zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, im Mittelpunkt einer Reihe humanitärer Appelle. Während die Besorgnis über seinen Gesundheitszustand weiter anhält, nimmt die Mobilisierung für seine Freilassung oder zumindest eine medizinische Behandlung ein bislang nicht gekanntes Ausmaß an. Nach sechs ehemaligen Premierministern haben nun weitere Persönlichkeiten, die höchste Staatsämter bekleidet haben, Präsident Azali Assoumani aufgefordert, eine humanitäre Geste zu zeigen.

Die Unterzeichner verlangen insbesondere eine medizinische Evakuierung Sambis, damit dieser außerhalb des Landes angemessen behandelt werden kann. Die Forderungen erfolgen vor dem Hintergrund zunehmender Sorgen um seinen Gesundheitszustand und seiner weiterhin andauernden Inhaftierung. (Quelle: RFI)

Somalia: Mogadischu von Kämpfen erschüttert, politische Spannungen verschärfen sich

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in der somalischen Hauptstadt Mogadischu bewaffnete Zusammenstöße ausgebrochen. Über der Stadt waren große Rauchwolken sichtbar. Die Behörden sprechen von einer groß angelegten Sicherheitsoperation gegen bewaffnete Milizen vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden politischen Krise.

Nach Angaben der somalischen Polizei führten die Sicherheitskräfte eine umfassende Operation durch, um bewaffnete Gruppen auszuschalten, denen vorgeworfen wird, Mörserangriffe auf mehrere Stadtteile Mogadischus verübt zu haben.

Journalisten vor Ort berichteten, dass nach stundenlangen Kämpfen dichte Rauchwolken über der Hauptstadt aufstiegen. Die Sicherheitslage bleibt angespannt, während sich gleichzeitig die politische Krise des Landes vertieft und die Spannungen zwischen verschiedenen politischen Akteuren weiter zunehmen. (Quelle: Africa Radio)

Entwicklung: Afrika steht vor dem historischen Schock eines weltweiten Rückgangs der Entwicklungsfinanzierung

Minus 23 Prozent öffentliche Entwicklungshilfe innerhalb eines Jahres: Zwischen dem Rückzug der Vereinigten Staaten, geopolitischen Spannungen und der zunehmenden Haushaltsmüdigkeit westlicher Staaten droht Afrika ein stiller Rückschlag.

Das Jahr 2025 könnte einen historischen Wendepunkt in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen markieren. Nach Angaben der OECD ist die weltweite öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) innerhalb eines Jahres um 23,1 Prozent auf 174,3 Milliarden US-Dollar gesunken. Dies stellt den stärksten jemals verzeichneten Jahresrückgang dar.

Mehr als nur eine einfache Haushaltskürzung offenbart diese Entwicklung einen tiefgreifenden Wandel der strategischen Prioritäten auf globaler Ebene. Im Zentrum dieser Dynamik steht der massive Rückzug der Vereinigte Staaten, deren Beitrag um 56,9 Prozent eingebrochen ist. Allein dieser Rückgang macht nahezu drei Viertel des weltweiten Rückgangs der Entwicklungshilfe aus. Für zahlreiche afrikanische Länder, deren Entwicklungsprogramme in hohem Maße von externer Finanzierung abhängen, könnte diese Entwicklung schwerwiegende Folgen haben und bestehende wirtschaftliche und soziale Herausforderungen zusätzlich verschärfen. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Internationale Vereinigung der Autoren- und Komponistengesellschaften: Youssou Ndour zum Vizepräsidenten ernannt

Der senegalesische Sänger, Komponist und Interpret Youssou Ndour wurde am Mittwoch zum Vizepräsidenten der Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs ernannt, wie die Organisation bekannt gab.

Nach Angaben des regionalen Afrika-Direktors der CISAC, Samuel Sangwa, wurde die Ernennung offiziell von der Organisation bestätigt.

Der Leiter der Musikgruppe Super Étoile wird sein Amt am Rande der jährlichen Generalversammlung der CISAC antreten, die am Donnerstag in Paris stattfindet. Die Ernennung gilt als bedeutende Anerkennung für Ndours langjähriges Engagement für die Rechte von Künstlern und Urhebern auf dem afrikanischen Kontinent und darüber hinaus. (Quelle: Agence de Presse Sénégalaise)

Mali hebt seine Fortschritte im Kampf gegen den Terrorismus hervor

Die Regierung von Mali hat Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hervorgehoben. Besonders verwiesen wurde auf die vollständige Integration Malis in die GIABA sowie auf die Streichung des Landes von der Grauen Liste der Financial Action Task Force.

Mali nahm an der 31. Sitzung des Ministerkomitees der GIABA teil, die am 23. Mai 2026 in Abidjan stattfand. Dies geht aus dem Kommuniqué des Ministerrats hervor, der am Mittwoch, dem 3. Juni, in Bamako unter dem Vorsitz von General Assimi Goïta zusammentrat. Dem Kommuniqué zufolge erinnerte die Sitzung an die Aufnahme Malis, Burkina Fasos und Nigers als Vollmitglieder der GIABA. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Nigeria, Burkina Faso, Mali und Senegal von der Grauen Liste der FATF gestrichen wurden.

Nach Ansicht der malischen Regierung stellen diese Entwicklungen einen wichtigen Erfolg bei der Stärkung der Finanzaufsicht und der Bekämpfung terroristischer Finanzierungsnetzwerke dar. (Quelle: Apanews)

Gabun: Oligui Nguema sagt Nein zur Aufnahme von aus den USA abgeschobenen Migranten

Der von der Regierung im Weißen Haus ausgeübte Migrationsdruck stößt in Zentralafrika auf unerwarteten diplomatischen Widerstand. Während die Regierung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ihre Bemühungen zur Beschleunigung von Abschiebungsverfahren verstärkt, hat Gabun offiziell die Unterzeichnung eines bilateralen Abkommens über die Aufnahme von aus den Vereinigten Staaten abgeschobenen Migranten abgelehnt. Die Haltung Librevilles wird als Ausdruck einer selbstbewussten Diplomatie gewertet, die persönliche Beziehungen von den übergeordneten strategischen Interessen des Landes zu unterscheiden weiß.

Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema äußerte sich offen zu seiner Beziehung zum Bewohner des Weißen Hauses und zu diesem sensiblen Thema. In einem Interview mit dem Nachrichtensender France 24 stellte er klar, dass Gabun nicht beabsichtige, solche Migranten aufzunehmen. Die Entscheidung unterstreicht den Wunsch der gabunischen Regierung, ihre nationale Souveränität und ihre migrationspolitischen Interessen unabhängig von internationalen Druckversuchen zu verteidigen. (Quelle: GabonMediaTime)

Niger–Algerien: Einweihung des 40-Megawatt-Kraftwerks der algerisch-nigrischen Solidarität

Der Premierminister des Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, und sein algerischer Amtskollege Sifi Ghrieb haben am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, in Niamey offiziell das Kraftwerk der algerisch-nigrischen Solidarität mit einer Kapazität von 40 Megawatt eingeweiht.

Die Anlage soll die Energieversorgung des Niger stärken und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern vertiefen. In seiner Rede erklärte der nigrische Premierminister, dass die Inbetriebnahme des Solidaritätskraftwerks die Maßnahmen der Regierung zur Sicherung der energetischen Souveränität des Landes unterstütze. Gleichzeitig betonte er, dass dieses Projekt die ausgezeichneten Beziehungen zwischen Niger und Algerien widerspiegele.

Das Kraftwerk soll einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Stromversorgung leisten und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes fördern. (Quelle: Agence Nigérienne de Presse)

Die Ghetto Kids aus Kampala bereit für einen Auftritt mit Shakira bei der WM 2026

Bei den Ghetto Kids herrscht große Begeisterung. Die ugandische Tanzgruppe Ghetto Kids, die aus Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen besteht, wurde von der kolumbianischen Sängerin Shakira ausgewählt, am Halbzeitprogramm des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft teilzunehmen, das in diesem Sommer in den Vereinigten Staaten stattfinden soll. Die Einladung ist das Ergebnis einer über Jahre gewachsenen Beziehung zwischen der Gruppe und der Künstlerin. „Alles begann, als wir ein Video zu einem Shakira-Lied produzierten, das für Zootopia verwendet wurde. Damals nahm ihr Team Kontakt zu uns auf“, erklärte Dauda Kavuma, Gründer und Trainer der Ghetto Kids.

Vor Kurzem veröffentlichte die Gruppe außerdem eine Choreografie zum neuen offiziellen Lied der Weltmeisterschaft. Shakira war von der Darbietung beeindruckt und richtete über soziale Netzwerke eine öffentliche Einladung an die jungen Tänzer: „Freunde, möchtet ihr mit mir bei der Halbzeitshow der FIFA-Weltmeisterschaft tanzen?“

Die jungen Künstler zögerten keine Sekunde und nahmen das Angebot begeistert an. Für die Ghetto Kids stellt dieser Auftritt eine außergewöhnliche internationale Bühne dar und könnte einen weiteren Meilenstein in ihrer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte markieren. (Quelle: Africanews)