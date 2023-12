Senegal: morgen wird über Ousmane Sonkos Wählbarkeit entschieden

Ousmane Sonko

Das Gericht in Dakar beschloss am 12. Dezember, die Beratung über die Wiederaufnahme von Ousmane Sonko in die Wählerlisten auf Donnerstag zu verschieben.

Die Gerichtsentscheidung wurde bereits gestern Abend erwartet und wird nun letztendlich am Donnerstag, den 14. Dezember, verkündet werden.

Es geht um die Frage, ob Ousmane Sonko, Kandidat der Oppositionspartei PASTEF, wieder in die Wählerlisten aufgenommen wird oder nicht. Er war im August von der Liste gestrichen worden, nachdem er wegen „Korruption der Jugend“ zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden war.