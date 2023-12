Zentralafrikanische Republik: Mehrere Tote und Verletzte nach Angriff auf russische Söldnerstützpunkte

In der Zentralafrikanischen Republik kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 10. Dezember, zu einem Angriff auf einen Stützpunkt der russischen Wagner-Söldner in Kaga-Bandoro im zentralen Westen des Landes. Mindestens drei Tote und fünf Verletzte waren die Bilanz, die die zentralafrikanischen Behörden nach diesem Angriff, bei dem Drohnen mobilisiert worden sein sollen, bekanntgaben, berichtet RFI .

Mindestens fünf Drohnen waren nach Angaben des zentralafrikanischen Ministers für Territorialverwaltung an dem Angriff beteiligt. Bruno Yapandé kündigte im Radio Ndeke Luka an, dass nach dem Angriff, den er als „organisiert und vorsätzlich, professionell und von weit her kommend“ bezeichnete, eine Untersuchung eingeleitet wurde, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

„Es waren nicht die bewaffneten Gruppen“, sagte er. Der Militärsprecher der Rebellenkoalition CPC, der von RFI-Reporter François Mazet erreicht wurde, bestritt seinerseits jegliche Beteiligung und klagte über eine „Wagner-Manipulation“.

Mehrere Detonationen gehört

Bekannt ist, dass die Bewohner von Kaga-Bandoro im westlichen Zentrum des Landes in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.50 Uhr vier Detonationen aus dem Lager der russischen Söldner am städtischen Stadion und wenige Minuten später zwei weitere aus ihrem anderen Lager hörten.

Zeugen stellten fest, dass Gebäude und Dächer getroffen worden waren, doch mitten in der Nacht bescheinigte niemand, fliegende Objekte gesehen zu haben. Berichten zufolge wurden drei russische Milizionäre getötet und vier weitere verletzt, ebenso wie ein zentralafrikanischer Wachmann. Der Vorfall ereignete sich, als Minister Yapandé sich zu einer Zeremonie in der Stadt aufhielt.

Der Fall erinnert an die Bombardierung des russischen Lagers in Bossangoa im November 2022. Die Behörden hatten einen Angriff angeprangert, der angeblich von einem aus dem Tschad stammenden Luftfahrzeug ausging. Bisher wurde noch kein offizieller Untersuchungsbericht veröffentlicht. (Bild von Alexandru Manole auf Pixabay)