Senegal: Ousmane Sonko als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im Februar 2024 nominiert

Zehn Tage nach der Ankündigung von Präsident Macky Sall, nicht an einem dritten Rennen um die Präsidentschaft der Republik teilzunehmen, wurde der Oppositionspolitiker Ousmane Sonko am Donnerstag, den 13. Juli 2023, als Kandidat seiner Partei Pastef für die Präsidentschaftswahlen am 25. Februar 2024 nominiert. Dies geschah im Rahmen einer Sitzung der Obersten Regulierungsbehörde der Partei, die die Entscheidungen der Delegierten aus den 46 Departements des Senegal und der Diaspora bestätigte.

Dieser politische Akt erfolgte zu einer Zeit, in der Ousmane Sonko, am 1. Juni 2023 wegen „Korruption der Jugend“ zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt wurde, was zu Unruhen führte, bei denen 16 (nach Angaben der Behörden) bzw. 30 (nach Angaben der Opposition) Menschen getötet wurden.

Aufgrund dieses Urteils ist er im Prinzip nicht mehr wählbar. Dieses Urteil kommt zu dem Urteil hinzu, das er am 8. Mai 2023 in dem von einem Minister gegen ihn angestrengten Verfahren wegen Verleumdung erhielt, in dem er zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde.

Im Anschluss an die Nominierung sollte am Wochenende eine Kundgebung in einem Stadion in Dakar stattfinden. Der Gouverneur von Dakar hat jedoch eine Mitteilung herausgegeben, in der er die Versammlung wegen „Gefahr der Störung der öffentlichen Ordnung“ verbietet.

In Erwartung der Frage, ob die Mitteilung der Behörde von den Anhängern des politischen Führers befolgt wird, sei daran erinnert, dass Sonko, am 6. Juli ein „unbeschreibliches Chaos“ versprach, sollte er daran gehindert werden, bei den Präsidentschaftswahlen im Februar 2024 zu kandidieren.

Eine weitere Folge der Serie zur politischen Geschichte Senegals beginnt …

(Quelle: Lefaso.net)