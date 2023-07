DR Kongo: Abgeordneter / Ex-Minister ermordet, „anhaltende Psychose“ in der Hauptstadt

Die Leiche des Abgeordneten und ehemaligen kongolesischen Verkehrsministers Chérubin Okende wurde am 13. Juli 2023, einen Tag nach seinem Verschwinden, von Kugeln durchsiebt in seinem Auto in Kinshasa aufgefunden. Der Oppositionspolitiker war Sprecher der Partei „Ensemble pour la République“ des Geschäftsmanns und Politikers Moïse Katumbi, der 2023 als Präsidentschaftskandidat antrat.

Nach Angaben aus dem Umfeld von Moïse Katumbi hatte sich das Opfer am Mittwoch zum Verfassungsgericht begeben, danach hatten seine Angehörigen nichts mehr von ihm gehört. Bis er am Donnerstagmorgen tot in seinem Auto auf einer Hauptstraße in der Hauptstadt Kinshasa aufgefunden wurde.

„Diese Ermordung nach der Entführung vor dem Verfassungsgericht macht uns Angst. Mein Beileid gilt seiner Witwe und seinen Kindern. Dieses abscheuliche Verbrechen verlangt die Durchführung einer unabhängigen Untersuchung, um Licht in das zu bringen, was wie ein Staatsverbrechen aussieht“, äußerte Moïse Katumbi auf seinem Twitter-Account. „Es ist ein politischer Mord (…), ein Hinterhalt (…), wir werden eine unabhängige Untersuchung durchführen, um die Wahrheit zu erfahren, wir vertrauen unseren Institutionen nicht mehr. Man will uns zum Schweigen bringen“, kommentierte er später auf einem internationalen Fernsehsender.

In einer über soziale Netzwerke verbreiteten Nachricht erklärte Staatschef Félix Tshisekedi, er habe „mit Bestürzung“ vom Tod von Chérubin Okende „unter tragischen Umständen“ erfahren, und erklärte, er werde „die Justiz anweisen, diesen Fall vollständig aufzuklären, um die Schuldigen für diese schändliche Tat zu bestrafen“.

Zur Erinnerung: Laut Berichten war Okende im Dezember 2022 zusammen mit zwei anderen Pro-Katumbi-Ministern von seinem Amt als Verkehrsminister zurückgetreten. Lange zuvor, Ende 2021, hatte der reiche Geschäftsmann und ehemalige Gouverneur der Bergbauregion Grand Katanga, Moïse Katumbi, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Dezember 2023 angekündigt und seine Partei aus der regierenden Koalition zurückgezogen.

Der Mord findet in einem „sehr angespannten“ politischen Klima statt, in dem auch die katholische Kirche Alarm schlägt. Die Hauptstadt Kinshasa war in der ersten Hälfte des Jahres 2023 von einer Welle von Entführungen und Morden geprägt. „Die Täter hielten ihre Opfer in Privatfahrzeugen gefangen, die für den öffentlichen Verkehr genutzt wurden. Obwohl die meisten der rund 30 Personen, die wegen dieser Verbrechen angeklagt waren, am 7. Juli zum Tode verurteilt wurden, hält die Psychose in der kongolesischen Hauptstadt an. Aufgrund dieser Unsicherheit hat die Kirche einige Vorkehrungen getroffen, um ihre Gläubigen zu schützen“, zitiert die Zeitung La Croix Africa eine Erklärung der Kirche.

Fünf Monate vor den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2023 sind bereits ein Dutzend Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen angekündigt, darunter der amtierende Präsident Felix Tshisekedi und Moïse Katumbi. Beobachter befürchten, dass es in dem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung bereits unter Krisen leidet, zu einem Stillstand kommen könnte. Insbesondere das Wiederaufflammen der Gewalt durch bewaffnete Gruppen hat zur Vertreibung von mehr als 6,2 Millionen Menschen in den Regionen Kasai, Tanganyika, Ituri und Kivu geführt und Hunderttausende Menschen flüchteten, nach Angola, Sambia und weitere andere Nachbarländer. (Quelle: Lefaso.net)