Senegal: Ousmane Sonko wieder auf der Kandidatenliste

Das Ousmane-Sonko-Feuilleton geht weiter: Während Präsident Macky Sall seine Vorkehrungen für die Wahl seines Schützlings, Premierminister Amadou Bâ, bei den Präsidentschaftswahlen im Februar 2024 trifft, wurde dem Oppositionspolitiker Ousmane Sonko in erster Instanz sein Recht auf Wählerschaft, das gleichbedeutend mit der Wählbarkeit für die Präsidentschaftswahlen ist, wieder zuerkannt.

Das Gericht in Ziguinchor hat Ousmane Sonko wieder ins Rennen geschickt, berichten am Freitag, den 13. Oktober 2023, mehrere senegalesische Medien, die präzisieren, dass die Wiederaufnahme des Vorsitzenden von Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) in die Wählerlisten angeordnet wurde, womit es sich gegen das Innenministerium stellt, das ihn von der Wählerliste ausgeschlossen hatte.

Den Informationen zufolge wird der Führer der Patrioten den ersten Schritt in Richtung der Präsidentschaftswahlen 2024 machen, indem er ab diesem Freitag bei der Generaldirektion für Wahlen (DGE) das Formular für die Patenschaften abholt. „Die DGE hatte Sonko dieses Recht verweigert und sich auf seine Streichung aus den Wählerlisten berufen. Diese Entscheidung wurde kürzlich vom Obersten Gerichtshof bestätigt, der vom Vorsitzenden von Pastef angerufen worden war. Sabassy Faye stellt die Dinge richtig, indem er Ousmane Sonko rehabilitiert“, berichtet Seneweb.

Diese Entscheidung ist jedoch nicht endgültig, da der Staat beschlossen hat, eine Kassationsbeschwerde zu formulieren, um die Entscheidung des Gerichtspräsidenten anzufechten. Ousmane Sonko und seine Anhänger befinden sich also in einer Art Aufschub. (Quelle: lefaso.net)