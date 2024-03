Senegals Führer schlagen Wahltermin am 2. Juni vor, um die Krise zu beenden

Senegals politische, religiöse und zivilgesellschaftliche Führer haben die Abhaltung von Präsidentschaftswahlen am 2. Juni als Lösung für die seit Wochen andauernde Instabilität in dem westafrikanischen Land vorgeschlagen. Der Vorschlag ging aus zweitägigen Diskussionen in Dakar hervor und muss noch von Präsident Macky Sall genehmigt werden, der seine Absicht bekundet hat, nach seiner zweiten Amtszeit am 2. April zurückzutreten, wie Bloomberg berichtete.

„Wir haben vorgeschlagen, dass die Wahlen am 2. Juni stattfinden sollen“, sagte Pape Ibrahima Diagne, ein prominenter religiöser Führer in Dakar, der an den Gesprächen teilnahm, per Telefon. „Der Präsident wird an der Macht bleiben, bis sein Nachfolger das Amt übernimmt.

Anfang dieses Monats löste Sall eine Verfassungskrise aus, als er forderte, die Präsidentschaftswahlen auf den 15. Dezember zu verschieben, um eine Untersuchung des Verfahrens zur Auswahl der Kandidaten zu ermöglichen, die bei den für den 25. Februar angesetzten Wahlen antreten könnten.

Die Wahlverschiebung, eine Premiere in der Geschichte des Landes, löste Proteste im Land aus und führte zur Einschränkung des mobilen Internetzugangs, um „Bedrohungen und Störungen der öffentlichen Ordnung“ zu verhindern.

Oppositionsführer prangerten die Wahlverschiebung als „Verfassungsputsch“ an und fochten die Verschiebung vor dem Obersten Gerichtshof weiter an.

Letztendlich wies das höchste Gericht Salls Versuch, die Wahlen zu verschieben und seine Amtszeit um fast ein Jahr zu verlängern, ab.

Der Streit um den Wahltermin hat dem Ruf Senegals als eine der stabilsten Demokratien Afrikas geschadet und die Stimmung der Investoren beeinträchtigt. Senegals Anleihen gehörten in diesem Jahr zu den Schwellenländern mit der schlechtesten Wertentwicklung.

Trotz dieser Herausforderungen steht das Land kurz davor, ein Öl- und Gasproduzent zu werden, und der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass seine Wirtschaft bis 2024 um mehr als 8 % wachsen wird.

„Ich hätte ein früheres Datum vorgezogen, aber dies ist ein Dialog. Wir müssen diskutieren, wir müssen Zugeständnisse machen und wir müssen vorankommen“, sagte Philippe Abraham Biram Tine, ein senegalesischer Kirchenführer. Sall kann zwar dem vorgeschlagenen Datum zustimmen oder eine Alternative vorschlagen, „aber das letzte Wort hat der Verfassungsrat“, sagte er. (Quelle: Newsletter Business Insider)