Said Chanegriha 2020, Foto: Lisa Ferdinando, U.S. Secretary of Defense

Armeegeneral Said Chanegriha, Stabschef der Nationalen Volksarmee (ANP), beaufsichtigte eine taktische Übung mit scharfer Munition unter dem Titel „Sturm im Hoggar 2024“. Die Übung fand in einem Klima starker Spannungen mit dem marokkanischen Nachbarn statt.

Die Übung fand am zweiten Tag seines Besuchs in der 6. Militärregion in Tamanrasset statt. Sie wurde von Einheiten des operativen Sektors Bordj Badji Mokhtar durchgeführt, die von Einheiten aus den verschiedenen Waffengattungen unterstützt wurden. Der Armeegeneral folgte zwei Vorträgen, die vom Kommandeur der 6. Militärregion und vom Kommandeur des operativen Sektors Bordj Badji Mokhtar gehalten wurden. Anschließend verfolgte er den Ablauf der Kampfhandlungen, die von den eingesetzten Einheiten durchgeführt wurden.

Die Übung war in allen ihren Aspekten, insbesondere in Bezug auf Planung, Vorbereitung und Durchführung, erfolgreich. Der Armeegeneral beglückwünschte die Führungskräfte und das Personal der an der Übung beteiligten Einheiten zu den unternommenen Anstrengungen. Er bekräftigte seine Entschlossenheit, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um eine ständige Konsolidierung und eine nachhaltige Entwicklung aller Komponenten der ANP zu gewährleisten.

Verrücktes Wettrüsten

Die Übung „Hoggar-Sturm 2024“ demonstrierte das hohe Maß an Professionalität und Kampfbereitschaft der verschiedenen ANP-Einheiten. Sie bot auch die Möglichkeit, die Fähigkeit der Einheiten zu testen, ihre Aktionen zu koordinieren und komplexe Operationen erfolgreich durchzuführen. Diese Übung ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie der ANP zur Aufrechterhaltung ihrer Fähigkeit, das nationale Territorium gegen jede Bedrohung zu verteidigen.

Sie findet jedoch in einem Klima starker Spannungen zwischen Algerien und Marokko statt. Seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen im August 2021 sind sich die beiden Länder spinnefeind und beschuldigen sich gegenseitig. In einem wilden Wettlauf zwischen Rabat und Algier kommt es zu einem Wettrüsten, wobei Marokko auf qualitativ hochwertige Waffen setzt, während Algerien auf Quantität abzielt. (Quelle: afrik.com)