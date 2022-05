Senegals Präsident wird als Friedensgesandter im Namen Afrikas in die Ukraine und nach Russland reisen

Der senegalesische Präsident Macky Sall, der auch amtierender Präsident der Afrikanischen Union (AU) ist, gab am Montag in Dakar bekannt, dass er von seinen afrikanischen Kollegen beauftragt wurde, nach Russland und in die Ukraine zu „reisen“, um mit diesen beiden Ländern und dem Westen über die Rückkehr des Friedens und die Wiederaufnahme der Versorgung Afrikas mit Agrarprodukten und Düngemitteln zu verhandeln.

„Wir haben von Afrika das Mandat erhalten, zu sprechen, nach Kiew (Ukraine) zu reisen, und um Präsident Putin zu bitten, die Bedingungen zu schaffen, damit wir das ukrainische Saatgut importieren können. Wir brauchen das. Aber wir müssen auch einige Sanktionen gegen Russland aufheben, damit es Handel treiben kann, um uns mit Düngemitteln zu versorgen“, sagte er.

Präsident Sall sagte dies bei der Eröffnung der 54. Konferenz der afrikanischen Wirtschafts- und Finanzminister (COM2022) im internationalen Konferenzzentrum Abdou Diouf in Diamniadio/Senegal.

Sall wiederholte den „dringenden“ Aufruf des afrikanischen Kontinents zur „Deeskalation“ im Konflikt in der Ukraine. Bei dieser Gelegenheit rief Sall zu einem Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung auf, „um das Schlimmste zu verhindern“. (Quelle: tchadinfos)