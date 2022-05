Adoption: Blauhelmsoldatin aus Sambia kehrt mit einem Baby aus der Zentralafrikanischen Republik zurück

Die Soldatin der sambischen Armee Mwila Chansa erzählt von ihrem Kampf, ein Baby zu adoptieren, dem sie zum ersten Mal begegnet war, als sie als Friedenssoldatin der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik eingesetzt war. Die Mutter des Mädchens war mit Zwillingen schwanger, entwickelte jedoch eine Komplikation und starb, nachdem sie das erste Baby im November 2020 zur Welt gebracht hatte. Das zweite Kind starb noch vor der Geburt.

Kapitänin Chansa reiste im März 2021 nach Birao, nahe der Grenze zum Sudan und Tschad, als sie die Geschichte des Babys hörte – das zu diesem Zeitpunkt in der Obhut einer Krankenschwester im sambischen Lager war. Sie traf die Entscheidung, das Kind zu adoptieren, aber die Bürokratie wurde zu einem langwierigen und mühsamen Prozess, um sich durch das islamische Gesetz des Landes zu navigieren. „Ich ging zu Google und versuchte herauszufinden, wie man ein Kind aus der Zentralafrikanischen Republik adoptieren kann. Alle Informationen bezogen sich auf USAid und darauf, wie einfach es für Amerikaner ist, Kinder zu adoptieren. Aber es gab nichts darüber, wie man ein sambisches Kind adoptieren kann“, erklärte sie der BBC.

Die Kapitänin sagt, dass ihre „tiefe Überzeugung“ sie dazu gebracht habe, „mit Zähnen und Klauen zu kämpfen“. „Das erinnert mich so sehr an die Geschichte des biblischen Moses“, sagt sie. „Ein Kind zu adoptieren ist wie sich zu verlieben. Man sieht so viele Männer oder so viele Frauen, aber man entscheidet sich nur für einen. „Der sambische Präsident Hakainde Hichilema lobte Kapitänin Chansa dafür, dass sie bei ihrer Arbeit Menschlichkeit gezeigt habe.

Sie hat große Ambitionen für ihre kleine Tochter, die sie Thabo getauft hat. „Ich würde mir wünschen, dass sie Präsidentin der Zentralafrikanischen Republik wird. Ich sage das, ohne mit der Wimper zu zucken“, erklärte sie. (Quelle: BBC)