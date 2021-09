Simbabwe: Der landwirtschaftliche Erfolg eines Flüchtlings aus Ruanda im Lager Tongogara

Jean Damacene war 38 Jahre alt, als er im Flüchtlingslager Tongogara in Simbabwe ankam und hoffte, bald in sein Heimatland Ruanda zurückkehren zu können. Achtzehn Jahre später lebt der Vater von sechs Kindern – einem Jungen und fünf Mädchen – immer noch in dem Lager. Um seine Familie zu unterstützen, bewirtschaftet er das Land in der Nähe des Lagers und baut zusammen mit Mitgliedern der Gastgemeinde Mais, Bohnen und Bananen an.

In den letzten zwei Jahren ist Damacenes Produktion um 20 % von 400 auf 500 kg Mais gestiegen, nachdem die Afrikanische Entwicklungsbank den Bau einer neuen Bewässerungsinfrastruktur finanziert hat: 3,1 km Betonkanäle und 2,1 km Rohre aus Polyethylen hoher Dichte. Diese Investitionen haben es Jean ermöglicht, ein größeres Stück Land zu bewirtschaften, das er zu jeder Tages- und Nachtzeit bewässern kann, ohne auf Regen warten zu müssen.

„Wir arbeiten gut und hart in der Praxis“, sagt er. „Meine Familie und ich profitieren von der Bewässerungsanlage. Wir bauen Mais auf großen Flächen an.“

Mit der zunehmenden Produktion hat Jean Damacene neue Märkte erobert. Anstatt seine Bananen vor Ort zu verkaufen, verschifft er sie nun nach Harare, wo er einen weiteren Kundenstamm gewonnen hat, der frische Bananen wünscht. Dieser Markt in Harare ist viel profitabler als der Verkauf auf den lokalen Märkten.

Wie im Fall von Damacene kann das Unternehmertum sowohl für Flüchtlinge als auch für die Aufnahmegemeinschaften in prekären Situationen eine tragfähige Existenzgrundlage darstellen, aber die Art der Geschäftstätigkeit und die Qualität der angebotenen Ausbildung sind entscheidend für das Überleben des Unternehmens. In der Tat sind Marktanalysen, Mentoring, soziales Marketing auf Gemeindeebene und Mechanismen für das Feedback der Verbraucher, die sich mit potenziellen Beschwerden befassen, wesentliche Faktoren für den Erfolg jeglicher Initiative.

Um die technischen Kapazitäten von Flüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften zu verbessern, organisierte der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) mit finanzieller Unterstützung der Afrikanischen Entwicklungsbank Schulungen zu innovativen Geschäftslösungen. Jean Damacene wurde in klimaresistenter Viehzucht und moderner Pflanzenproduktion, Landwirtschaft, Unternehmensführung und Marktanalyse ausgebildet.

Trotz der unvermeidlichen Herausforderungen, die ihm die Natur stellt, ist er der Aufgabe gewachsen und nutzt seine Fantasie. „Alles läuft sehr gut, aber wir standen vor dem Problem, dass Vögel die Maiskolben gefressen haben“, sagt er. „Also haben wir eine Strategie entwickelt, um die Maiskolben vor Vogelangriffen zu schützen: wir stülpen leere Getränkedosen drüber!“

Die Förderung des Unternehmertums ist eines der Themen des Africa Resilience Forums (https://bit.ly/3h6ENCN), das vom 28. bis 30. September stattfinden wird. Das von der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe (AfDB) organisierte Forum steht unter dem Motto: „Beyond Covid-19: Working together for a resilient continent“. (AfDB).