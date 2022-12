Norwegens Coach Alexander Stöckl sieht den Wintersport Skispringen aufgrund des Klimawandels in Gefahr. Deshalb spricht er sich für eine Revolution aus und wünscht sich, dass Skispringen auch in warmen Ländern stattfinden kann, berichtet das Portal Sport1.

Die Wettkämpfe könnten auf Matten ausgetragen werden, meint Stöckl.

Na ja, ganz so abwegig ist das nicht. In Algerien habe ich schon Ähnliches gesehen: Skifahren in der Wüste (siehe Foto). (ia)