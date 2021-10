Sondierungspapier der Ampelparteien vergisst Afrika und Außenwirtschaftspolitik

,,SPD, Grüne und FDP verlieren in Ihrem Sondierungspapier kein einziges Wort zu unserem Nachbarkontinent Afrika und – über ein allgemeines Bekenntnis zu freiem Handel hinaus – auch keines zur Außenwirtschaftspolitik. Da muss dringend mehr kommen,“ erklärt Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft.

„Deutschland ist eine der führenden Exportnationen der Welt. Millionen von Arbeitsplätzen hängen direkt vom Export ab. Die drei Parteien scheinen diesen für Deutschland so wichti­ gen Bereich aber bisher weitgehend ausgespart zu haben. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Förderung von Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland und besonders in Af­ rika müssen als zentrales Zukunftsthema von den drei Parteien erkannt werden,“ so Liebing weiter. ,,Das ist ein ganz zentrales Thema für unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit aber auch im Kontext Migration. Die Ursachen für die Flucht über das Mittelmeer nach Europa können am effektivsten durch eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit und Inves­ titionen in afrikanischen Ländern gemildert werden. Zudem ist Afrika ein wichtiger Partner, wenn es um gesteuerte Migration geht,“ so Liebing. ,,All das muss eine zukünftige Koalition angehen und von Anfang an mit Priorität behandeln.“

„Das muss auch gerade für das Thema Klimaschutz gelten. Eine erfolgreiche Klimapolitik muss global gedacht werden. Ein vorgezogener Kohleausstieg in Deutschland mag die natio­ nale C02-Bilanz verbessern, aber wenn Deutschland und Europa nicht aktiv Anreize für den Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika setzen, dann werden dort in den nächsten Jahr­ zehnten mehr Kohlekraftwerke gebaut werden als wir in Deutschland und Europa abstellen können“, sagt der Vorsitzende des Afrika-Vereins. ,,Wir brauchen eine umfassende Partner­ schaft mit Afrika zur Gestaltung der Zukunft.“ (Afrika Verein)