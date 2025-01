Spanischer Staatsbürger im Süden Algeriens entführt

Die Assekrem-Region. Foto: Abdelkader Regagda, Issalane Voyages

Die Entführung eines Ausländers ereignete sich am Dienstag, den 14. Januar, in der Nähe von Tamanrasset im Süden Algeriens. Laut Informationen von RFI handelt es sich um einen spanischen Staatsbürger. Bewaffnete Männer brachten ihn ins benachbarte Mali. Diese Entführung wurde nicht offiziell bekannt gegeben, doch die von RFI befragten Quellen beschuldigen die sahelische Gruppe des dschihadistischen Islamischen Staates.

Die Entführung ereignete sich am Dienstagabend bei Sonnenuntergang. Laut zahlreicher lokaler Quellen, die von RFI kontaktiert wurden – darunter Mitglieder der unabhängigen Rebellion des FLA (Front de libération de l’Azawad) im Norden Malis sowie kommunale Autoritäten – entführten bewaffnete Männer mit ihrem Pickup einen spanischen Staatsbürger, einen Mann und nicht, wie erste Gerüchte vermuteten, eine Frau, in der Region Assekrem, nahe Tamanrasset.

Die algerischen Begleiter, die mit ihm entführt wurden, darunter sein Führer, wurden schnell freigelassen. Am folgenden Tag, Mittwoch, überquerten die Entführer die malische Grenze bei Tinzaouatène. Ihr Fahrzeug wurde später in der Nähe von Inguijal gesichtet, etwa 100 Kilometer nördlich von Ménaka.

Laufende Ermittlungen

Auf Anfrage von RFI verwiesen die Botschaften Spaniens in Algerien und Mali an das Außenministerium in Madrid, das sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern wollte. Auch von algerischer Seite gibt es keine offizielle Erklärung. Spanische Medien berichten jedoch unter Berufung auf „Regierungsquellen“, dass die Behörden in Madrid derzeit Ermittlungen durchführen, um die Informationen über die Entführung zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um einen spanischen Staatsbürger handelt. Lokale Quellen, die von RFI kontaktiert wurden, bestätigen dies. Der Name eines etwa 60-jährigen Mannes wurde RFI mitgeteilt, aber seine Identität und die Gründe für seinen Aufenthalt konnten nicht ausreichend verifiziert werden.

Assekrem ist ein Hochplateau in den Hoggar-Bergen und Teil des Nationalparks Ahaggar, der für seine zahlreichen Naturstätten bekannt ist. Die Region wird jedoch westlichen Touristen nicht empfohlen.

Der Islamische Staat im Sahel im Fokus

Die Entführung wurde nicht offiziell bekannt gegeben. Während der Süden Algeriens und die Grenzregion zum Norden Malis traditionell im Einflussbereich des Jnim (Unterstützungsgruppe für den Islam und die Muslime), einer al-Qaida-nahen Gruppe, liegen, beschuldigen die von RFI kontaktierten Quellen übereinstimmend die sahelische Gruppe des Islamischen Staates. Dies wird durch den Rückzug der Entführer in die Region Ménaka im Mali, die fast vollständig unter der Kontrolle des Islamischen Staates im Sahel steht, bestätigt.

Diese Entführung ist somit ein Schlag gegen das Jnim, das von der gewagten Aktion der rivalisierenden dschihadistischen Gruppe überrascht wurde.

Die Entführung stellt vor allem einen Rückschlag für Algerien dar, das es in den letzten Jahren geschafft hatte, die dschihadistische Bedrohung auf seinem Territorium einzudämmen.