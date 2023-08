Staatsstreich in Gabun: General Brice Oligui Nguema von Hunderten gefeiert

General Brice Oligui Nguema wurde am heutigen Mittwoch, wenige Stunden nach dem Staatsstreich in Gabun, von Hunderten von Soldaten triumphal gefeiert.

In Bildern, die das Staatsfernsehen in einer Endlosschleife ausstrahlte, wurde der Chef der Republikanischen Garde Gabuns und des Personenschutzes des gestürzten Präsidenten Ali Bongo mit „Oligui Präsident“-Rufen gefeiert.

Wer ist General Brice Oligui Nguema?

General Brice Clothaire Oligui Nguema soll laut lokalen Medienberichten innerhalb der gabunischen Armee sehr einflussreich sein. Seit zwei Jahren leitete er die Republikanische Garde, die für die Sicherheit von Ali Bongo sorgte und von der Presse manchmal als „Prätorianergarde“ beschrieben wird.

Brice Oligui Nguema ist der Sohn eines gabunischen Generalstabsoffiziers und trat bereits in jungen Jahren in die Republikanische Garde ein. Er diente unter anderem als Militärattaché an der gabunischen Botschaft in Marokko und später im Senegal, wie die lokale Presse berichtet. Er soll auch an der Königlichen Militärakademie in Meknès in Marokko ausgebildet worden sein, bevor er ein Kommandotraining im Kommandotrainingszentrum im Äquatorialwald Gabuns absolvierte.

2018 wurde Brice Oligui Nguema an die Spitze der Direction Générale des Services Spéciaux (DGSS), des Geheimdienstes der Republikanischen Garde, befördert. Einige Monate später wurde er zum Leiter der Republikanischen Garde befördert und baute die Abteilung für Spezialeinsätze auf, deren Personal er aufstockte. (Quelle: aa.com.tr)