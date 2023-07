Steigender Meeresspiegel bedroht die Küstenstädte Westafrikas

Die westafrikanischen Städte an der Küste des Atlantischen Ozeans leiden seit einiger Zeit unter den Auswirkungen einer neuen, weitreichenden Umweltkrise, die zu den zahlreichen Herausforderungen des Kontinents hinzukommt. Die Hauptstadt Guineas, Conakry, die Hauptstadt Senegals, Dakar, die Hauptstadt Togos, Lomé, und die Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste, Abidjan, sowie viele andere afrikanische Küstenstädte sehen ihre Küsten aufgrund der Küstenerosion allmählich verschwinden.

Die Küstenerosion in Westafrika führt dazu, dass das Meer durchschnittlich 1,8 Meter pro Jahr vorrückt, so der Bericht der Weltorganisation für Meteorologie aus dem Jahr 2019. Ein Bericht, der des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), besagt, dass der Meeresspiegel in der Region ebenfalls um 3,5 bis 4 Millimeter pro Jahr ansteigt.

Die historische senegalesische Stadt Saint-Louis ist eines der am stärksten von diesen Veränderungen betroffenen Gebiete, das sowohl an der Atlantikküste als auch an der Mündung des Senegal-Flusses liegt. Die wegen ihrer farbenfrohen historischen Gebäude und des Kanals auch als „Venedig Afrikas“ bezeichnete ehemalige Hauptstadt während der französischen Kolonialzeit ist heute durch steigende Wasserstände und Küstenerosion bedroht. Saint-Louis, das in der lokalen Sprache auch Ndar genannt wird und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, muss mit ansehen, wie seine Küsten erodieren und verschwinden.

Im Stadtteil Guet Ndar, der stark von der Küstenerosion betroffen ist, drücken die Bewohner, die hauptsächlich Fischer sind, ihre Verzweiflung darüber aus, dass das Meer „ihre Häuser verschlingt“. Bara Ba, ein 49-jähriger Fischer, verlor bei den Überschwemmungen von 2018 einen großen Teil seines Hauses. „Um 2 Uhr morgens weckte mich meine Frau und unser Haus stand komplett unter Wasser. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, denn das Meer hatte fast das ganze Haus verschluckt. Wir konnten nicht durch die Haustür, die zum Strand führte, hinausgehen, also mussten wir durch die Hintertür zur Straße hinausgehen, um unser Leben zu retten. Ich konnte nichts aus dem Haus mitnehmen. Wir verbrachten die Nacht auf der Straße und wurden dann in dem für Katastrophenopfer vorgesehenen Lager in Boudiouck untergebracht“, erinnerte er sich.

Ein anderer Fischer, Mamadou Gueye, erklärte, dass sich die Küstenerosion seit 1996 verschärft habe und die Regierung nach der Katastrophe von 2018 erwogen habe, die Bevölkerung aus der Region umzusiedeln, aber die Bewohner wollten das Gebiet nicht verlassen.

Der Anstieg des Wassers während der Regenzeit von Juli bis Oktober führt in Verbindung mit Stürmen zu Riesenwellen, die die Wohngebiete erreichen und bedrohen.

Die senegalesische Regierung plant eine dauerhafte Lösung für die Stadt, unter anderem durch den Bau eines neuen Wohngebiets in der Nähe von Saint-Louis für die von der Küstenerosion betroffenen Menschen. Die Fischer, die diese Tätigkeit seit mindestens drei Generationen ausüben, wollen sich jedoch nicht vom Ozean entfernen, auch wenn ein großer Teil der Region in Zukunft unter Wasser stehen könnte.

Laut einem Bericht der Weltbank mit dem Titel „Anpassung der Küstengebiete an den Klimawandel“, der 2013 von der senegalesischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, könnten bis 2080 bis zu 80% des Landes in Saint-Louis unter Wasser stehen und bis zu 150.000 Menschen gezwungen sein, die Region zu verlassen. (Quelle: aacom.tr)