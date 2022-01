Sturz von Burkina Fasos Präsident erfolgte nur kurz nach seiner Weigerung, russische Paramilitärs einzuschalten

Der Anführer des Putsches versuchte erfolglos, den Präsidenten von Burkina Faso davon zu überzeugen, den Einsatz russischer Söldner zu genehmigen, bevor er ihn aus dem Amt warf. Das berichtet das nigerianische Portal The Daily Beast. Der Anführer des erfolgreichen Militärputsches gegen ihn in dieser Woche war genau der Mann, der versuchte, ihn unter Druck zu setzen, damit er Hilfe aus Moskau annimmt, so Quellen aus dem Lager des ehemaligen Präsidenten.

Paul-Henri Sandaogo Damiba, ein Oberstleutnant, wurde letzten Monat befördert, um die Sicherheit in der Hauptstadt Ouagadougou zu überwachen. Bei zwei Gelegenheiten versuchte er, Präsident Roch Kabore davon zu überzeugen, die russische Geheimorganisation Wagner Group zu engagieren, so zwei Beamte, die dem Kommunikationsteam des Präsidenten angehörten.

Damiba wurde im Dezember zum Befehlshaber der dritten Militärregion Burkina Fasos ernannt, einer Einheit, die für die Sicherheit in der Hauptstadt und im Osten des Landes zuständig ist, nachdem bei einem Angriff militanter Islamisten 49 Militärangehörige und vier Zivilisten getötet wurden. Der Vorfall löste regierungsfeindliche Proteste und Forderungen nach dem Rücktritt Kaborés aus.

In diesem Monat hielt Damiba ein Treffen mit dem Präsidenten ab und bat ihn inständig, die Wagner-Gruppe einzuschalten, um die Kämpfe unter Kontrolle zu bringen. Das notorisch geheime russische paramilitärische Unternehmen wurde erstmals 2014 bei Kämpfen an der Seite prorussischer Separatisten im Konflikt in der Ostukraine entdeckt, hat sich aber seitdem nach Afrika ausgebreitet, wo es von angeschlagenen Regierungen angeheuert wurde, um im Kampf gegen Dschihadisten zu helfen.

„Der Präsident lehnte die Idee schnell ab und erinnerte Damiba sogar daran, dass die europäischen Regierungen gerade den Einsatz russischer Söldner in Mali durch ihre militärischen Führer verurteilt hatten“, sagte einer der Beamten. „Kaboré wollte keine Probleme mit dem Westen bekommen, weil er sich mit Russland verbündet hatte.“

Russland bildete die Militanten aus, die gerade die Macht in Mali übernommen haben

Sechzehn Länder, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland, erklärten am 23. Dezember, dass ihnen „die Beteiligung der Regierung der Russischen Föderation an der materiellen Unterstützung des Einsatzes der Gruppe Wagner in Mali“ bekannt sei, und forderten Russland auf, „zu einem verantwortungsvollen und konstruktiven Verhalten in der Region zurückzukehren.“

Diese Warnung hielt Damiba nicht davon ab, die Gruppe, die auch in Libyen und in der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz war, in Burkina Faso einsetzen zu wollen.

„Er wandte sich ein zweites Mal an den Präsidenten, um die Russen anzuheuern“, sagte der Beamte. „Auch hier lehnte der Präsident die Idee ab.“

Quellen zufolge war dies das letzte Mal, dass der 41-jährige Damiba mit Kaboré kommunizierte.

Nun, ein paar Wochen später, erschien der Oberstleutnant in Militärkleidung und mit roter Baskenmütze im nationalen Fernsehen, wo er rechts neben einem Hauptmann der Armee saß, der eine Erklärung verlas, in der er den Sturz der Regierung Kaboré und die Aussetzung der Verfassung von Burkina Faso ankündigte.

Die Putschisten erklärten, sie gehörten zu einer bisher unbekannten Gruppe namens Patriotische Bewegung für Schutz und Wiederherstellung, „der alle Teile der Armee angehören“. Die Ankündigung folgte auf zwei Tage Chaos in Ouagadougou, in denen Soldaten Schüsse in die Luft abgaben und Unterstützung für ihren Kampf gegen Aufständische forderten.

Kabore, der seit 2015 an der Macht ist und 2020 wiedergewählt wurde, war nicht in der Lage, den Aufstand der Dschihadisten in den nördlichen und östlichen Regionen Burkina Fasos zu bewältigen, der von Gruppen mit Verbindungen zu Al-Qaida und dem sogenannten Islamischen Staat entfesselt wurde. In den letzten sechs Jahren wurden etwa 1.500 Menschen getötet und fast 1,5 Millionen Menschen waren gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen, wobei viele die wachsende Gewalt auf Kaborés Führungsschwäche zurückführen.

Ehemalige Berater des Präsidenten erklärten gegenüber The Daily Beast, der Präsident sei gewarnt worden, dass die Förderung von Damiba gefährlich sein könnte.

Einem anderen Beamten in Kabores Kommunikationsteam zufolge hatten enge Freunde des gestürzten Präsidenten Bedenken gegen Damibas Ernennung geäußert, weil sie glaubten, dass er enge Verbindungen zu den Armeeobersten Assimi Goita und Mamady Doumbouya habe, den Militärherrschern von Mali bzw. Guinea, die beide im vergangenen Jahr die Macht von zivilen Führern in ihren Ländern übernommen hatten.

Quellen zufolge wies Kaboré diese Befürchtungen zurück und behauptete, Damiba sei ein engagierter Offizier, der ihm helfen könne, die Unterstützung innerhalb der Armee zu gewinnen. Damiba soll 2019 Zeit mit Goita und Doumbouya verbracht haben, als beide Männer an einer US-geführten Militärübung namens Flintlock in Burkina Faso teilnahmen, und steht ihnen seither nahe.

„Die Regierung wusste, dass er [Damiba] eine enge Beziehung zu den militärischen Führern von Mali und Guinea hat und in regelmäßigem Kontakt mit ihnen stand“, sagte ein ehemaliger Beamter. „Tatsächlich glaubten wir damals, dass der Führer von Mali, der sich bei Russland einschmeichelt, derjenige war, der mit ihm darüber sprach, russische Söldner nach Burkina Faso zu bringen.“

Wie Damiba wurden auch Goita und Doumbouya in den 1980er Jahren geboren und waren zu dem Zeitpunkt, als sie mit Gewalt die Regierung in ihren jeweiligen Ländern übernahmen, relativ unbekannt.

Der 39-jährige Goita trat am 18. August 2020 in Erscheinung, als er zusammen mit den in Russland ausgebildeten Malick Diaw und Sadio Camara – beides Armeeobersten – nach wochenlangen Massenprotesten wegen angeblicher Korruption einen Staatsstreich gegen den gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita startete.

Einen Monat später setzte er eine Übergangsregierung mit sich selbst als Vizepräsident ein, übernahm jedoch im vergangenen Mai die Macht, nachdem er den Präsidenten beschuldigt hatte, ihn bei einer Kabinettsumbildung nicht konsultiert zu haben.

Die Wagner-Gruppe spielt eine immer wichtigere Rolle in dem Land.

Der 41-jährige Doumbouya war der Drahtzieher des Staatsstreichs vom 5. September 2021, mit dem der 83-jährige Präsident Alpha Condé abgesetzt wurde. Dieser hatte eine neue Verfassung unterstützt, die ihm den Weg für eine dritte Amtszeit im Oktober 2020 ebnete. Der umstrittene Schritt des Präsidenten löste Massendemonstrationen aus, bei denen Dutzende von Demonstranten getötet wurden. Seine Beziehung zu Damiba geht Berichten zufolge auf das Jahr 2017 zurück, als beide Männer eine Ausbildung an der berühmten École Militaire in Paris absolvierten.

Ob Damiba, der ein im vergangenen Juni veröffentlichtes Buch mit dem Titel West African Armies and Terrorism: Uncertain Responses“ veröffentlicht wurde, vor seiner Machtübernahme in Burkina Faso Ratschläge oder Inspirationen von seinen Mitputschisten erhielt, bleibt unbekannt.

Die neue Führung hat versprochen, die „verfassungsmäßige Ordnung“ innerhalb einer „angemessenen Zeit“ wiederherzustellen, schweigt aber über den Verbleib des Mannes, den sie gestürzt hat.

Wie lange wird es dauern, bis die Russen kommen?