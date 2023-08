Sudan: Ärzte warnen vor einer Seuchenkatastrophe aufgrund der zunehmenden Zahl von Leichen

Tausende von Leichen verwesen Berichten zufolge auf den Straßen von Khartum. Die Leichenhallen sind aufgrund von Stromausfällen und unzureichenden Lagerkapazitäten am Rande der Belastungsgrenze, wodurch Familien und Kinder einem zunehmenden Krankheitsrisiko ausgesetzt sind, so die NGO Save the Children.

Die Hauptstadt des vom Krieg zerrissenen Sudan leidet seit Ausbruch des Konflikts im April unter ständigen Stromausfällen, und in den letzten Wochen haben sich die Kämpfe auf den Straßen der Stadt intensiviert. Der anhaltende Stromausfall hat dazu geführt, dass die Leichenhallen der Stadt nicht mehr gekühlt werden, so dass die Leichen in der Hitze verwesen und das Risiko des Ausbruchs schwerer Krankheiten in der Stadt besteht. Außerdem gibt es in den Leichenhallen kein medizinisches Personal mehr, so dass die Leichen ungeschützt und unbehandelt bleiben, so die sudanesische Ärztegewerkschaft.

Von den 89 wichtigsten Krankenhäusern in der Hauptstadt und den Bundesstaaten sind 71 außer Betrieb, die übrigen arbeiten mit teilweiser Auslastung. Einige Gesundheitseinrichtungen wurden von bewaffneten Gruppen besetzt, die Millionen von Kindern und ihren Familien lebensrettende Behandlungen vorenthalten. Seit April gab es mindestens 53 Angriffe auf das Gesundheitswesen, bei denen 11 Menschen ums Leben kamen.

Eine erschreckende Kombination aus steigenden Todeszahlen, gravierendem Wassermangel, nicht funktionierenden Hygiene- und Sanitäreinrichtungen und fehlenden Wasseraufbereitungsmöglichkeiten lässt auch einen Choleraausbruch in der Stadt befürchten. Da es kein funktionierendes öffentliches Gesundheitslabor gibt, über das ein Choleraausbruch normalerweise gemeldet würde, ist es schwierig, den Stand der Krise zu beurteilen, doch kommt es in Khartum in der Regel während der jährlichen Regenzeit, die im Juni begann, zu Choleraausbrüchen.

Dr. Bashir Kamal Eldin Hamid, Direktor für Gesundheit und Ernährung bei Save the Children, sagte: „Das Gesundheitssystem im Sudan hängt an einem seidenen Faden. Während die Zahl der Todesopfer steigt, werden Krankenhäuser geschlossen, Medikamente und Ärzte komplett entsorgt und die restlichen Vorräte geplündert. Die Unfähigkeit, die Verstorbenen würdig zu bestatten, ist ein weiteres Element des Leidens der Familien in Khartum. Wir sehen, wie sich eine Gesundheitskrise anbahnt, die zu einer Krise der Trauer, der Angst und des Schmerzes hinzukommt. Dort, wo die Krankenhäuser noch geöffnet sind, sind sie überlastet und wegen Übermüdung des Personals und mangelnder Versorgung kaum noch funktionsfähig.“

Save the Children fordert die Konfliktparteien auf, sich auf eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten im Sudan zu einigen und eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden. Jedes Kind, egal wo es lebt, hat ein Recht auf ein sicheres, glückliches und gesundes Leben, frei von Gewalt. Für das Überleben von Kindern und Familien ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Kämpfe beendet werden. Nur so können Kinder vor Gewalt und anderen Verletzungen ihrer Rechte geschützt werden.