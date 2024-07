Südafrika: Der ANC legt den Termin für Zumas Disziplinar-Anhörung fest

Die Anhörung war im Mai aufgrund von „Sicherheitsstörungen“ verschoben worden. Die südafrikanische Partei ANC hat nun den Termin für die Disziplinaranhörung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma auf Mittwoch, den 17. Juli 2024, festgelegt.

Der ehemalige ANC-Chef Zuma muss sich in zwei Anklagepunkten verantworten, weil er bei den diesjährigen Parlamentswahlen eine rivalisierende Partei, die uMkhonto we Sizwe (MK), öffentlich unterstützt und sich für die Teilnahme an den Wahlen unter der Schirmherrschaft der MK-Partei registriert hat.

MK ist nach den Wahlen nun die drittgrößte Partei des Landes.

Die Anhörung wurde im Mai aufgrund von sogenannten „Sicherheitsproblemen“ verschoben, nachdem der Nationale Disziplinarausschuss des ANC (NDC) aufgefordert worden war, die Anhörung nach den Wahlen im Jahr 2024 zu verlegen. (Quelle: trtafrika)