Südafrika: ein ehrgeiziger, aber angeschlagener Militärsektor

Südafrika möchte weiterhin eine bedeutende Friedenskraft auf dem afrikanischen Kontinent sein und setzt regelmäßig seine Streitkräfte ein. Derzeit sind sie im Rahmen von SADC-Missionen in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und in Mosambik im Einsatz. Diese Einsätze werden jedoch kritisiert, insbesondere aufgrund der Verluste an Menschenleben (in diesem Jahr etwa zehn in der DRK) und werden oft mit dem Mangel an Ressourcen der südafrikanischen Armee im eigenen Land verglichen, berichtet RFI.

Laut dem Global Firepower Ranking bleibt Südafrika die drittstärkste Militärmacht auf dem Kontinent, hinter Ägypten und Algerien. Doch während des Einsatzes in der DRK wurden Probleme mit der Ausrüstung, insbesondere im Luftfahrtbereich, deutlich, da viele Hubschrauber in der Wartung waren. „Unsere Streitkräfte sind derzeit hauptsächlich für traditionelle Kampfhandlungen ausgerüstet“, erklärt James Kerr, Gründer der Beratungsfirma Orion Consulting. Er bedauert, dass das Land nicht in Ausrüstung investiert, die seinen Ambitionen entspricht: „Es gibt noch keine Finanzierung, um die Streitkräfte vollständig neu auszurüsten, sodass sie in Umgebungen operieren können, die Interventionsbrigaden erfordern. Der Bedarf ist klar identifiziert, aber die Finanzmittel und Schulungen fehlen. Es gibt also eine Art Diskrepanz zwischen den beiden.“

„Unsere nationale Armee hat nicht genügend Mittel, um sich bei uns auszurüsten“

Dabei verfügt Südafrika über eine seit 70 Jahren bestehende und hoch entwickelte Rüstungsindustrie mit über 600 Unternehmen, die in der Herstellung tätig sind. Doch die großen Konzerne haben Schwierigkeiten, ihr Material an die Armee zu verkaufen, da der nationale Verteidigungshaushalt weniger als 1 % des BIP ausmacht. „Wir exportieren auf alle Kontinente. Aber unsere nationale Armee hat nicht genügend Mittel, um sich bei uns, wie nötig, auszurüsten. Infolgedessen ist sie schlecht ausgestattet, und unsere Industrie verzeichnet ebenfalls einen Rückgang ihrer Kapazitäten“, warnt Sandile Nlovu, der die South African Aerospace, Maritime and Defence Industries Association (AMD) leitet, die den Sektor vertritt.

Zudem hatte das staatliche Unternehmen Denel, der Hauptlieferant der Armee, ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wie William Hlakoane, der derzeitige Betriebsleiter, erläutert: „Sie wissen, dass Denel von Korruption und staatlicher Einflussnahme betroffen war, und wir haben alles getan, um uns wieder zu erholen. Vor kurzem waren wir ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter nicht bezahlen konnte. 2022 gab es eine Refinanzierung durch die Regierung in Höhe von über 3 Milliarden Rand. Infolgedessen haben wir es geschafft, 90 bis 95 % unseres Schuldenportfolios zu begleichen.“

Schließlich betonen Analysten, dass das Land nicht über ausreichende Ressourcen verfügt, um seine Armee gleichzeitig im Ausland als Friedensmacht und im Inland zur Bekämpfung der Kriminalität einzusetzen, was immer mehr zu einer Aufgabe der Streitkräfte wird.