Nigeria verliert 3,3 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen, während gemeinsames Pipelineprojekt mit Marokko im Wert von 25 Milliarden US-Dollar vorangeht

Nigeria hat im Jahr 2026 schätzungsweise 3,4 Milliarden US-Dollar an potenziellen Öleinnahmen eingebüßt, da die Fördermengen weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleiben – trotz eines starken Anstiegs der globalen Rohölpreise und neuer Dynamik beim 25 Milliarden US-Dollar schweren Nigeria-Marokko-Gaspipelineprojekt.

Aktuelle Daten der Organization of the Petroleum Exporting Countries zeigen, dass Nigerias Rohölförderung im März bei 1,463 Millionen Barrel pro Tag (mbpd) lag – deutlich unter den Prognosen der Nigerian National Petroleum Company Limited und der Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, die bis zu 1,8 mbpd angestrebt hatten.

Diese Produktionslücke erweist sich als kostspielig, insbesondere in einer Zeit, in der die Ölpreise – angetrieben durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten – über 100 US-Dollar pro Barrel gestiegen sind.

Die Sorte Brent stieg auf 101,64 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate bei 103,66 US-Dollar gehandelt wurde. Auslöser war eine Maßnahme der Vereinigten Staaten, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus einzuschränken – eine zentrale Route für etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.

Trotz dieses günstigen Preisumfelds blieb Nigeria konstant hinter den Erwartungen zurück. Im Januar lag die Produktion um 352.000 Barrel pro Tag unter dem Ziel, im Februar um 398.000 und im März um 377.000. Insgesamt verfehlte das Land allein im ersten Quartal eine Fördermenge von 33,6 Millionen Barrel. Bei den aktuellen Preisen entspricht dies Einnahmeverlusten von rund 3,4 Milliarden US-Dollar.

Produktionsdefizite kosten Milliarden an entgangenen Einnahmen

Der verpasste Gewinn unterstreicht die strukturellen Probleme im nigerianischen Ölsektor, selbst während globale Lieferstörungen die Märkte verknappen. Die OPEC meldete im März einen deutlichen Produktionsrückgang von 7,56 Millionen Barrel pro Tag, der größtenteils auf eingeschränkte Transporte durch die Straße von Hormus zurückzuführen ist. Gleichzeitig senkte das Kartell seine Prognose für die weltweite Ölnachfrage im zweiten Quartal um 500.000 Barrel pro Tag und verwies auf wirtschaftliche Auswirkungen des anhaltenden Konflikts.

Angesichts dieser Herausforderungen setzt Nigeria zunehmend auf Gas als strategische Alternative. Die marokkanische Behörde für Kohlenwasserstoffe bestätigte, dass noch in diesem Jahr ein zwischenstaatliches Abkommen für die Nigeria-Marokko-Gaspipeline unterzeichnet werden soll – ein wichtiger Meilenstein für das seit Langem verzögerte Projekt.

Mit einer Länge von etwa 6.900 Kilometern soll die Pipeline jährlich bis zu 30 Milliarden Kubikmeter Gas von Nigeria nach Marokko und weiter nach Europa transportieren. Unterstützt von der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten hat das Projekt bereits Machbarkeits- und Planungsphasen abgeschlossen, wobei die erste Gaslieferung für 2031 vorgesehen ist.

Sollte das Vorhaben realisiert werden, könnte es die Energiesicherheit in der Region erheblich verbessern, die wirtschaftliche Integration Westafrikas stärken und Marokko als wichtigen Energie-Korridor zwischen Afrika und Europa positionieren.

Für Nigeria bleibt der kurzfristige Ausblick jedoch gemischt. Zwar bieten höhere Ölpreise die Aussicht auf steigende Exporterlöse und bessere Devisenzuflüsse, doch anhaltende Produktionsprobleme schränken weiterhin die Fähigkeit des Landes ein, diese günstigen Marktbedingungen voll auszunutzen.

Zudem könnten steigende Rohölpreise zu höheren Kraftstoffkosten im Inland führen und zusätzlichen Druck auf Verbraucher ausüben – insbesondere in einem deregulierten Markt, in dem die Preise an den internationalen Referenzwerten ausgerichtet sind.

Während sich die globalen Energiemärkte verändern, steht Nigeria vor einer doppelten Herausforderung: die Förderung kurzfristig zu steigern, um von aktuellen Preisentwicklungen zu profitieren, und gleichzeitig langfristige Gasinfrastrukturprojekte zu beschleunigen, um seine Position in einer sich wandelnden Energielandschaft zu sichern. (Quelle: businessinsider.africa)