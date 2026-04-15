Von KI-Fabriken bis hin zu Kryptowährungen: Simbabwes reichster Mann baut nun eine Stadt

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Von KI-Fabriken bis hin zu Kryptowährungen: Simbabwes reichster Mann baut nun eine Stadt

Strive Masiyiwa, in London ansässiger simbabwischer Unternehmer, errichtet mit der Econet Tech City einen 800 Hektar großen Industriekomplex nahe Harare. Verwaltet wird das Projekt von der 1 Milliarde Dollar schweren Econet InfraCo.

Diese „Stadt in der Stadt“ soll globale Investoren anziehen, indem sie eine Komplettlösung bietet, bei der Stromversorgung, Glasfaserinternet und Sicherheitsinfrastruktur bereits vorhanden sind.

Der Technologie-Hub wird sich auf Hightech-Einrichtungen wie Rechenzentren und KI-Fabriken konzentrieren. Er ist so konzipiert, dass er weitgehend autark funktioniert – mit eigenen Kliniken und Einkaufszentren, jedoch ohne Wohnraum. Das Projekt soll rund 300 Unternehmen beherbergen und 20.000 Arbeitsplätze schaffen, um die Industrialisierung Simbabwes voranzutreiben. (Quelle: businessinsider.africa)