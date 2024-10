Lesetipp/FR: Am Frankfurter Flughafen: „Rückführung“ nach Afrika eskaliert kurz vor Abflug – Passagierin erlebt alles hautnah mit

Foto: Airbus

Eine „begleitete Rückführung“ am Frankfurter Flughafen Richtung Afrika ist noch vor Abflug eskaliert: Zeugen sprechen von bangen Minuten an Bord der A 350.

Passagiere von Flug LH9694 werden diese Reise wohl lange in Erinnerung behalten. Ihre Maschine der Ethiopian Airlines in Richtung Addis Abeba hatte am Freitagabend (11. Oktober) die Parkposition am Flughafen Frankfurt bereits verlassen, als sich plötzlich im hintersten Teil der A 350 Unruhe verbreitet. Was folgt sind bange Minuten, steigende Nervosität in der Kabine und eine filmreife Szene, wie eine Zeugin, die mit an Bord war, exklusiv gegenüber der FR HIER schildert.