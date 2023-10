Südafrika: Regierung und Regierungspartei stehen geschlossen hinter den Palästinensern

Aufruf zum Frieden und Verurteilung der israelischen Politik: In Südafrika stehen die Regierung und die Regierungspartei an der Seite der Palästinenser und rufen zu einem Ende der Feindseligkeiten auf. Der African National Congress (ANC) solidarisiert sich mit den Palästinensern, die er als Opfer eines Apartheidregimes bezeichnet, wie es die Südafrikaner bis 1994 waren. Dagegen wird in den Kommuniqués weder die Hamas, obwohl sie in den Kampf verwickelt ist, noch ihre Übergriffe erwähnt. Südafrika macht keine Zugeständnisse, wenn es um die palästinensische Sache geht, berichtet RFI.

Das Wiederaufleben des Konflikts ist laut dem südafrikanischen Ministerium für internationale Beziehungen auf Israel zurückzuführen. Wegen der anhaltenden illegalen Besetzung, der ununterbrochenen Kolonisierung und der ständigen Unterdrückung der Palästinenser. Das am Samstag veröffentlichte Kommuniqué erwähnte weder die Hamas noch die Übergriffe auf Zivilisten.

Auch der regierende ANC erwähnt die Hamas nicht. Er betont, dass es nicht überraschend sei, dass die Palästinenser auf die Brutalität des israelischen Apartheidregimes reagieren.

Während der Zusammenstöße im Jahr 2021 hatte der ANC vor der israelischen Botschaft in Pretoria demonstriert und den Botschafter aufgefordert, seine Zelte abzubrechen.

Südafrika hat seit 2018 keinen Botschafter in Tel Aviv mehr. Im krassen Gegensatz dazu steht die Position der Demokratischen Allianz. Die größte Oppositionspartei, die Israel nähersteht, verurteilt den einseitigen Angriff der Hamas und die Terrorakte gegen unschuldige Zivilisten. In Südafrika spaltet der israelisch-palästinensische Konflikt, wie auch in anderen Teilen der Welt, die Gesellschaft.