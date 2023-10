Lesetipp/FR: Sieben Jahre Haft für Mord an Asylbewerber aus Ghana

Nach einem Anschlag auf ein Asylbewerberheim mit einem Toten in Saarlouis 1991 dauerte es Jahrzehnte, bis der Täter vor Gericht kam. Nun gibt es ein Urteil.

Als Samuel Yeboah am 18. September 1991 über den Marktplatz von Saarlouis ging, beschlich ihn ein dunkles Gefühl. Wie so oft saßen auch an diesem Abend die örtlichen Neonazis am Brunnen, soffen und pöbelten. „Eines Tages“, sagte der 27-Jährige zu seinem Begleiter, „werden sie mich umbringen.“ Wenige Stunden später war der aus Ghana geflüchtete Mann tot, qualvoll gestorben bei einem Brandanschlag auf seine Asylunterkunft.

Lesen Sie HIER weiter in der Frankfurter Rundschau.