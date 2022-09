Südafrika: „Treuer Verwalter“ des Zulu-Königs Misuzulu kaZwelithini nach Schilfrohrtanz erschossen

Ein hochrangiges Mitglied des traditionellen Usuthu-Rates und Vertrauter des Zulu-Königs Misuzulu kaZwelithini wurde nach der Teilnahme am jährlichen Jungfrauen- Schilfrohrtanz am Samstag in Nongoma im Norden KwaZulu-Natals erschossen, berichtet die südafrikanische Sunday Times.

Die Provinzbehörde für kooperative Regierungsführung und traditionelle Angelegenheiten teilte mit, dass Ibambabukhosi Dr. Dumisani Blasius Khumalo von unbekannten Bewaffneten ermordet worden sei.

„Die Institution der traditionellen Führung in unserer Provinz hat einen schweren Schlag erlitten. Khumalo diente viele Jahre lang als Iso leSilo in Osuthu, wo er die Interessen der Gemeinschaft immer an die erste Stelle setzte und sich würdevoll verhielt“, sagte der Sprecher des Ministeriums, Senzelwe Mzila.

Das Ministerium sprach dem Zulu-Monarchen sein Beileid aus, der einen „treuen Verwalter“ verloren habe.

„Wir beten für die Familie Khumalo, dass der allmächtige Gott sie in dieser schweren Zeit stärkt. Wir fordern die Strafverfolgungsbehörden weiterhin auf, bei der Verfolgung der Kriminellen, die für diesen feigen Akt verantwortlich sind, nichts unversucht zu lassen“, sagte Mzila. (Foto: Mzweh /wikipedia)