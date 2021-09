Tunesierin Leila Farah Mokaddem, AfDB-Generaldirektorin für das südliche Afrika, zieht nach Johannesburg

Leila Farah Mokaddem ist gerade nach Johannesburg umgezogen, von wo aus sie neben Südafrika auch andere Länder der Region betrauen wird. Sie war vom Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), Dr. Adesina, zur Generaldirektorin für das südliche Afrika ernannt worden, eine sehr große Region mit einem sehr breiten Aufgabenbereich und ehrgeizigen Zielen.

„Sie ist eine hoch angesehene Fachkraft mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Verwaltung der strategischen Engagements der Bank in unseren regionalen Mitgliedsländern“, sagte Dr. Adesina.

Leila Farah Mokaddem war in ihrer 25-jährigen Laufbahn bei der AfDB Leiterin der Büros in Ägypten und Marokko. Ihre internationale Karriere begann sie beim IWF in Haiti, nachdem sie ihre Laufbahn im tunesischen Ministerium für nationale Wirtschaft begonnen hatte. (Quelle: leaders.com.tn)