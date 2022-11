Twitter entlässt Mitarbeiter in Afrika kurz nach der Eröffnung eines Büros in Ghana

Im Zuge der von Elon Musk eingeleiteten Umstrukturierung entledigte sich die Plattform Twitter fast des gesamten Personals ihres Afrika-Büros in Accra, Ghana. Alles geschah innerhalb von vier Tagen. Am Dienstag, den 1. November, betraten die Mitarbeiter des Afrika-Teams von Twitter zum ersten Mal ihr physisches Büro in der ghanaischen Hauptstadt, nachdem sie ein Jahr lang im Telearbeitsverhältnis gearbeitet hatten, berichtet der französische Sender RFI.

Am Morgen des darauffolgenden Freitags stellten sie fest, dass der Zugriff auf ihre geschäftlichen E-Mails und ihre Arbeitscomputer blockiert war. Sie erhielten eine E-Mail an ihre Privatadresse, in der ihnen ihre Entlassung mitgeteilt wurde. „Das Unternehmen reorganisiert seinen Betrieb aufgrund der Notwendigkeit, die Kosten zu senken. Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Beschäftigungsverhältnis aufgrunddessen endet.“ In der E-Mail wurde das Datum der Entlassung auf den 4. Dezember festgelegt und die Mitarbeiter für den kommenden Monat von ihren Aufgaben freigestellt. Seitdem ist nichts mehr passiert.

Ghanaisches Recht nicht eingehalten

Das ghanaische Arbeitsrecht stellt jedoch strenge Regeln für Unternehmen auf, die sich in einer Umstrukturierung befinden. Sie müssen dem Arbeitsministerium drei Monate vor der Massenentlassung einen schriftlichen Bericht vorlegen und sich im Vorfeld auf eine finanzielle Entschädigung einigen. Die Angestellten des Büros in Accra jedoch mussten feststellen, dass ihre Namen in der Entlassungs-E-Mail nicht einmal erwähnt wurden.