Uganda: Ölpipeline-Projekt verarmt Tausende

Die geplante Ölpipeline des französischen Mineralölriesen TotalEnergies in Ostafrika hat die Lebensgrundlage von Tausenden von Menschen in Uganda zerstört und wird die globale Klimakrise verschärfen, so Human Rights Watch in einem heute veröffentlichten Bericht. Das Projekt East African Crude Oil Pipeline (EACOP) wird nach seiner Fertigstellung Dutzende von Bohrlöchern, Hunderte von Kilometern an Straßen, Lagern und anderer Infrastruktur sowie eine 1.443 Kilometer lange Pipeline umfassen, die Ölfelder im Westen Ugandas mit dem Hafen von Tanga im Osten Tansanias verbindet.

Der 47-seitige Bericht „‚Our Trust is Broken‘: Loss of Land and Livelihoods for Oil Development in Uganda“ dokumentiert den Landerwerbsprozess für eines der größten Infrastrukturprojekte für fossile Brennstoffe, das weltweit im Bau ist. Die Erschließung des Ölfeldes, durch die letztlich über 100.000 Menschen vertrieben werden, ist in vollem Gange. Obwohl 90 Prozent der Menschen, die durch das Projekt Land verlieren werden, von TotalEnergies EP Uganda eine Entschädigung erhalten haben, kam es bei dem Projekt zu mehrjährigen Verzögerungen bei der Auszahlung der Entschädigungen und zu unzureichenden Entschädigungen.

„EACOP ist eine Katastrophe für Zehntausende von Menschen, die das Land verloren haben, das ihre Familien ernährte und ihnen ein Einkommen verschaffte, mit dem sie ihre Kinder zur Schule schicken konnten, und die von TotalEnergies zu wenig Entschädigung erhielten“, sagte Felix Horne, leitender Umweltforscher bei Human Rights Watch. „EACOP ist auch eine Katastrophe für den Planeten und das Projekt sollte nicht abgeschlossen werden.“

Der Bericht basiert in erster Linie auf über 90 Interviews, die Human Rights Watch Anfang 2023 führte, unter anderem mit 75 vertriebenen Familien in fünf Distrikten Ugandas.

Human Rights Watch stellte fest, dass die Auswirkungen der mehrjährigen Verzögerungen durch unklare Mitteilungen darüber, ob die Landwirte das Land in der Zwischenzeit weiterhin für die Ernte von Kaffee, Bananen und anderen Feldfrüchten nutzen können, noch verstärkt wurden. Infolgedessen hat das Landerwerbsprojekt für Tausende von ugandischen Landwirten zu großen finanziellen Schwierigkeiten geführt, einschließlich hoher Haushaltsverschuldung, Ernährungsunsicherheit und der Unfähigkeit, die Schulgebühren zu bezahlen, so dass viele Kinder die Schule abgebrochen haben.

Die Landwirte gaben an, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten, Entschädigungsvereinbarungen auf Englisch zu unterzeichnen, einer Sprache, die viele von ihnen nicht lesen können, und viele beschrieben, dass ihnen Bargeld angeboten wurde statt der Option auf Ersatzland nach internationalen Standards. Nicht eingehaltene Versprechungen über die Umsiedlung von Gräbern und die Verbesserung der Lebensqualität, die in den vielen frühen Treffen zur Anpreisung der Vorzüge von EACOP versprochen wurden, haben das Vertrauen zwischen den Gemeinden und TotalEnergies untergraben.

„Sie kamen hierher und versprachen uns alles“, sagte ein Anwohner. „Wir haben ihnen geglaubt. Jetzt sind wir landlos, das Entschädigungsgeld ist weg, die verbliebenen Felder sind überflutet, und die Luft ist voller Staub.“

TotalEnergies ist über seine ugandische Tochtergesellschaft TotalEnergies EP Uganda neben der China National Offshore Oil Company und den staatlichen Ölgesellschaften von Uganda und Tansania das wichtigste beteiligte Unternehmen. Atacama Consulting und die Newplan Group leiteten den Landerwerbsprozess im Auftrag von TotalEnergies EP Uganda.

TotalEnergies hat zugesagt, verschiedene internationale Standards einzuhalten, darunter die Leistungsstandards der Internationalen Finanz-Corporation (IFC), die von TotalEnergies und dessen Tochtergesellschaften verlangen, die Lebensgrundlagen auf das Niveau vor der Zerstörung wiederherzustellen oder zu verbessern. Für die Pipeline sind etwa 60 Prozent des Finanzierungsziels gesichert. Während das Projekt noch auf der Suche nach der notwendigen Finanzierung ist, sollten TotalEnergies und seine Tochtergesellschaften den Betrag der Entschädigung und die Bemühungen zur Wiederherstellung der Lebensgrundlagen erhöhen, um den Menschenrechtsstandards gerecht zu werden.

In einem Schreiben vom 15. Juni an Human Rights Watch erklärte TotalEnergies, dass sie „weiterhin sehr darauf achten, die Rechte der betroffenen Gemeinden zu respektieren“, und legte detaillierte Antworten vor, in denen sie ihre Ansicht unterstrichen, dass die angebotenen Entschädigungen den IFC-Standards entsprechen. Atacama Consulting, das Umweltberatungsunternehmen, das für TotalEnergies EP Uganda den Landerwerb auf den Tilenga-Ölfeldern durchführt, antwortete am 22. Juni. Das Unternehmen wies den Vorwurf zurück, dass Druck auf die Betroffenen ausgeübt wurde, um sie zur Unterschrift zu bewegen, und erläuterte, warum seiner Ansicht nach die Entschädigung den vollen Wiederbeschaffungskosten“ entspricht.

Studien zeigen, dass der Bau und der Betrieb der EACOP schwerwiegende Umweltrisiken mit sich bringen. Die Pipelinetrasse führt durch empfindliche Ökosysteme, darunter Schutzgebiete und international bedeutende Feuchtgebiete, und bedroht damit die biologische Vielfalt und die Ökosysteme, auf die die lokalen Gemeinschaften angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Die EACOP wird zu einer Zeit entwickelt, in der der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), die weltweit führende Autorität auf dem Gebiet der Klimawissenschaft, die Internationale Energieagentur und andere davor warnen, dass keine neuen Projekte für fossile Brennstoffe gebaut werden dürfen, wenn die Welt die Ziele des Pariser Abkommens erreichen und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels begrenzen will.

Im März bestätigte der Weltklimarat IPCC, dass die globalen Temperaturen auf Rekordniveau steigen, und forderte die Regierungen auf, die Emissionen durch den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und den Ausbau erneuerbarer Energien zu senken.

Aufgrund des Widerstands von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Klimaaktivisten in Uganda und auf der ganzen Welt gegen EACOP haben sich viele Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen öffentlich verpflichtet, die Pipeline nicht zu unterstützen. Finanzinstitutionen sollten EACOP aufgrund der verheerenden Auswirkungen von fossilen Brennstoffen auf den Klimawandel sowie der zukünftigen Risiken schwerwiegender Auswirkungen auf die Menschenrechte nicht unterstützen, so Human Rights Watch.

„Die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist die Ursache für die Klimakrise“, sagte Horne. „Finanzinstitute, die eine Finanzierung von EACOP in Erwägung ziehen, sollten sich von diesem Projekt fernhalten und stattdessen Uganda dabei helfen, sein bedeutendes Potenzial an sauberer Energie zu nutzen.“ (HRW; bIld: Mamann/Pixabay)