Ukraine-Krieg: Afrikanische Entwicklungsbank gewährt Senegal ein Darlehen von 121 Millionen Euro für die Notproduktion von Nahrungsmitteln

Der Verwaltungsrat der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe (www.AfDB.org) genehmigte am 8. Juli 2022 in Abidjan ein Darlehen in Höhe von 121 Millionen Euro für Senegal zur Umsetzung eines landwirtschaftlichen Notprogramms für 850.000 Kleinbauern, darunter 35% Frauen.

„Die Abhängigkeit Senegals vom Ausland bei Grundstoffen und Lebensmitteln stellt einen echten Engpass dar und wirft die Problematik der Ernährungssouveränität́ des Landes auf, die durch den russisch-ukrainischen Krieg noch verschärft wird“, erklärt Mohamed Chérif, Länderreferent der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe im Senegal. „Diese Operation der Bank zielt darauf ab, exogene finanzielle, wirtschaftliche, soziale und klimatische Schocks abzufedern und den in den letzten Jahren beobachteten Aufwärtstrend der Getreideproduktion aufrechtzuerhalten, insbesondere durch Konzentration auf die Verfügbarkeit der wichtigsten Inputs für die Erzeuger (Saatgut und Dünger)“, fügt er hinzu.

Das Darlehen ist das erste, das die Umsetzung der mit 1,5 Mrd. USD ausgestatteten African Emergency Food Production Facility vor Ort einleitet, die von der Bank entwickelt wurde, um der Nahrungsmittelkrise zu begegnen, die Afrika aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges droht. Am 20. Mai verabschiedete der Verwaltungsrat der Bank, dass 20 Millionen Bauern auf dem Kontinent mit landwirtschaftlichem Saatgut versorgt werden sollen. Bei den betroffenen Sorten handelt es sich um Weizen, Mais, Reis und Sojabohnen. Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren 38 Millionen Tonnen zusätzliche Nahrungsmittel im Wert von 12 Milliarden US-Dollar zu produzieren.

Das als „Emergency Food Production Programme“ bezeichnete Programm hat drei Schwerpunkte: erstens, Verbesserung des Zugangs zu zertifiziertem Saatgut und Beratungsunterstützung, zweitens, Verbesserung des Zugangs der Landwirte zu Düngemitteln und drittens, Verbesserung der Regierungsführung und des Einsatzes öffentlicher Maßnahmen im Agrarsektor.

In Bezug auf den ersten Schwerpunkt wird das Programm den Erwerb von 7.000 Tonnen Getreidesaatgut, 3.000 Tonnen Augenbohnensaatgut und 15.000 Tonnen Kartoffelsaatgut zugunsten der Produzenten ermöglichen. Darüber hinaus wird ein Partnerschaftsabkommen zwischen dem senegalesischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Ausrüstung und dem senegalesischen Institut für landwirtschaftliche Forschung die Bereitstellung von Vorbasissaatgut erleichtern. Mindestens 850 Saatgutvermehrer (davon 25% Frauen) werden mit Vorbasissaatgut versorgt. Etwa 350.000 Hektar werden zusätzlich bepflanzt, was zu einer zusätzlichen Produktion von 600.000 Tonnen Getreide (Reis, Mais, Hirse), 120.000 Tonnen Augenbohnen und 150.000 Tonnen Kartoffeln führen wird.

Im Rahmen des zweiten Schwerpunkts werden 2022 und 2023 zusätzlich 118.000 Tonnen Düngemittel beschafft und eine Diagnosestudie zur umfassenden Reform des Düngemittelverteilungssystems und zur Verbesserung der Verfahren zur Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel durchgeführt. Das Programm wird die Digitalisierung der Verteilung von Betriebsmitteln begleiten, deren Pilotphase auf 20 % der Empfänger von Düngemitteln abzielt, darunter 35 % Frauen.

Der dritte Schwerpunkt umfasst unter anderem die Evaluierung und Aktualisierung des Orientierungsgesetzes für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Viehzucht (2004-2024), die Aktualisierung des sektoralen Politikbriefs für die landwirtschaftliche Entwicklung (2019-2023), die Validierung des Landwirtschaftsprogramms für Ernährungssouveränität und Nachhaltigkeit (2021-2025) und die Ausarbeitung eines nationalen Programms für Index- und Klimaversicherungen (APO Group für AfDB).