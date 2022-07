Marokko: Die Wut von UFC-Champion Francis Ngannou, der enthüllt, dass er ein Überlebender von Melilla war.

Der UFC-Weltmeister Francis Ngannou verließ 2012 seine Heimat Kamerun, um zu versuchen, nach Europa zu gelangen. Nach einem Aufenthalt in Marokko, wo er sich mehrere Monate lang in einem Wald herumirrte, bevor er einen Schlepper fand, gelang es ihm schließlich, nach Frankreich zu gelangen. Auf seinem Twitter-Account enthüllte Ngannou, dass er ein Überlebender von Melilla war, nicht ohne seinen Unmut über ein nicht neues Drama kundzutun.

In einem langen Tweet, der am Wochenende veröffentlicht wurde, teilte der kamerunische Athlet seine Gedanken mit. „Menschen der Welt, Fans, Freunde, bitte versteht, warum es so schwer für mich ist, das alles mitzuerleben. Ich kann nicht anders, als daran zu denken, dass ich vor nur neun Jahren einer dieser Menschen hätte sein können, der auf tragische Weise alles verloren hat, während er versuchte, ein besseres Leben zu finden. Ich kenne diesen Ort genau“, begann der UFC-Weltmeister im Schwergewicht.

Auf seinen Status als Champion zurückkommend, stellt Ngannou klar: „Wenn ich diese Sache nicht selbst versucht hätte, würden Sie mich nicht kennen. Ich hätte nicht Weltmeister werden können. Es stellte sich heraus, dass ich ein Glückspilz war. Das war alles, was es war. Bis heute sind die Menschen, die dort leben, den barbarischsten und unmenschlichsten Behandlungen ausgesetzt, die Sie sich vorstellen können. Ich bin nicht damit einverstanden, dass niemand darüber spricht. Ich bin nicht damit einverstanden, dass niemand sie beschuldigt und gegen die Verantwortlichen vorgeht. Ich bin nicht damit einverstanden, dass die westlichen Medien nicht darüber berichten“.

Und er warf ein: „Wie können unsere eigenen Führer das immer wieder sehen und ihr Volk nicht verteidigen? Wann werden wir sagen, dass genug genug ist? Was wird es brauchen, um aufzuhören, uns so zu behandeln? Was haben wir so Schlimmes getan, dass wir diese Behandlung verdienen? Sind wir nicht menschlich genug für Sie? Sollten wir nicht auf demselben Planeten existieren? Seit wann ist es ein Verbrechen, seine Familie zu verlassen und sich eine Arbeit zu suchen, um sich selbst zu versorgen? Seit wann ist die Hoffnung zu überleben ein Verbrechen? Wann werden diese barbarischen Akte gegen unser Volk bestraft? Wann werden sie aufhören? Ich brauche Antworten“. (Quelle: afrik.com, Foto: facebook)