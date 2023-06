Ukraine-Krieg: Finnland erpresst afrikanische Länder, die Russland unterstützen

Die neue rechtsgerichtete Regierung in Finnland will jedem Land, das Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützt, die Hilfe streichen. Und in ihrem Visier sind natürlich auch afrikanische Länder, die „unter Beobachtung gestellt werden“ sollen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat das westliche Lager keine Mühen gescheut, um alle Länder dazu zu bringen, sich seiner Position anzuschließen. Insbesondere auf die afrikanischen Länder wird regelrechter Druck ausgeübt. Doch während sich einige afrikanische Länder leicht angleichen und die UN-Sanktionsstimmen für den Krieg in der Ukraine unterstützen, gibt es andere, die offen ihre Unterstützung für Russland einfordern, und eine weitere Kategorie, die sich als neutral bezeichnen, sich aber weigern, die russische Intervention in der Ukraine zu verurteilen.

Nicht eindeutig benannte afrikanische Länder im Visier Finnlands

Die jüngste Initiative, Druck auf afrikanische Länder auszuüben, kommt aus Finnland, wo die kürzlich eingesetzte rechtsgerichtete Regierung am Montag eine Erklärung abgab: „Finnland wird Regierungen oder Körperschaften, die Russlands Angriffskrieg unterstützen, keine Entwicklungshilfe gewähren“. Der Minister für Außenhandel und Entwicklung, Ville Tavio, machte sich für diesen im Regierungsprogramm verankerten Beschluss stark. Dem Minister zufolge wird die finnische Entwicklungshilfe nicht nur um mehrere Millionen Euro gekürzt, sondern auch neu ausgerichtet werden. So werde „die Ukraine ein neues Empfängerland werden“, erklärte er.

Ohne die Länder zu nennen, die von der Maßnahme seiner Regierung betroffen sein werden, verwies Ville Tavio auf die afrikanischen Staaten im Allgemeinen. „Wir haben festgestellt, dass einige afrikanische Länder Russland unterstützen. Diese Länder werden unter Beobachtung gestellt“, drohte der finnische Minister. Die Länder, die er meinte, sind sicherlich unter Äthiopien, Kenia, Mosambik, Somalia und Tansania zu suchen, die vom finnischen Außenministerium als die wichtigsten bilateralen Partner des nordischen Landes in Afrika vorgestellt wurden. Südafrika wird sicherlich auch im Visier der finnischen Behörden stehen.

Äußerungen in Afrika verurteilt

Auf dem afrikanischen Kontinent kommen die Äußerungen der finnischen Regierung nicht gut an. Auch wenn keine offiziellen Reaktionen zu verzeichnen sind, fehlt es nicht an Verurteilungen. Der Senegalese Benoît Ngom, Vorsitzender der Afrikanischen Diplomatischen Akademie (ADA), erklärte gegenüber dem offiziellen russischen Medium Sputnik: „Das ist Neokolonialismus und Erpressung. Ich habe keine Zahlen über die Hilfe Finnlands in Bezug auf Afrika. Und hat Minister Tavio für Finnland gesprochen, oder wollte er für das westliche Lager sprechen? […] Diese Art von Äußerungen sind verächtlich“. (Quelle: afrik.com)