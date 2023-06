Welt-Sichten: Klimaanpassung – Mehr Bäume auf Afrikas Äckern gefunden

Forscher haben eine Methode entwickelt, Baumbestände genauer als bisher zu erfassen. Sie zeigt, dass in trockenen Regionen Afrikas der Baumbestand zugenommen hat, weil Agroforstwirtschaft sich verbreitet.

30 Prozent der Bäume in Afrika stehen außerhalb von Wäldern, also zum Beispiel auf Acker- und Grünlandflächen. Diese Erkenntnis hat ein internationales Forscherteam rund um Martin Brandt und Florian Reiner von der Universität Kopenhagen im Magazin „Nature Communications“ veröffentlicht.

Die Forscher haben in einem Langzeitprojekt mithilfe von künstlicher Intelligenz Satellitendaten neu ausgewertet. Die Computer wurden so programmiert, dass sie ab einer gewissen Größe einzelne Bäume auf Satellitenbildern erkennen können. Das war bisher nicht möglich. Langfristiges Ziel des Projekts ist es, eine globale Datenbank von Bäumen zu erstellen, die außerhalb zusammenhängender Wälder wachsen. Bisher scheiterte das an zu teuren Geräten, an unterschiedlichen Definitionen von „Wald“ oder an unterschiedlichen Messmethoden.

Die Forscher sind überzeugt, dass die genaue, länderübergreifende und konsistente Kartierung der Baumbedeckung bis auf die Ebene einzelner Bäume Potenzial hat, die Auswirkungen der Landnutzung außerhalb von Wäldern neu zu untersuchen und Grundlagen für „natürliche Klimalösungen“ zu schaffen. Eine ist die Agroforstwirtschaft, bei der Bäume auf und um Ackerflächen gepflanzt werden.

