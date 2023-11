UN: Getötete Frauen und Mädchen im Jahr 2022 – Afrika trauriger Spitzenreiter

Fast 89.000 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2022 weltweit vorsätzlich getötet, so eine neue Studie des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und UN Women mit dem Titel Gender-Related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide). Dies ist die höchste jährliche Zahl, die in den letzten zwei Jahrzehnten verzeichnet wurde. Die derzeit verfügbaren Daten für 2022 deuten darauf hin, dass der Anstieg der Tötungsdelikte an Frauen trotz eines Rückgangs der Gesamtzahl der Tötungsdelikte erfolgte.

55 Prozent (48.800) aller Tötungsdelikte an Frauen werden von Familienmitgliedern oder Intimpartnern begangen, was die beunruhigende Tatsache unterstreicht, dass das Zuhause für Frauen und Mädchen alles andere als ein sicherer Ort ist. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeden Tag mehr als 133 Frauen oder Mädchen von jemandem in ihrem eigenen Zuhause getötet werden. Im Gegensatz dazu werden 12 % der Tötungsdelikte an Männern in der eigenen Wohnung verübt.

Darüber hinaus dürfte das wahre Ausmaß der Femizide weitaus höher liegen, da bei etwa vier von zehn Tötungsdelikten an Frauen keine ausreichenden Informationen über die geschlechtsspezifischen Beweggründe vorliegen.

Frauen und Mädchen in allen Regionen sind von dieser geschlechtsspezifischen Gewalt betroffen. Zum ersten Mal seit Beginn der Veröffentlichung regionaler Schätzungen durch das UNODC im Jahr 2013 hat Afrika im Jahr 2022 Asien als Region mit der höchsten Gesamtzahl an Opfern (20.000) abgelöst. Afrika verzeichnete auch die höchste Zahl von Opfern im Verhältnis zur Größe seiner weiblichen Bevölkerung (2,8 Opfer pro 100.000 Frauen), obwohl die Schätzungen aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit mit Unsicherheit behaftet sind.

In Nordamerika stieg die Zahl der von Intimpartnern oder Familienmitgliedern begangenen Femizide zwischen 2017 und 2022 um 29 Prozent, was zum Teil auf eine verbesserte Aufzeichnungspraxis zurückzuführen ist. Auch in der Karibik nahmen solche Tötungen im gleichen Zeitraum um 8 Prozent zu, während sie in Mittel- und Südamerika um 10 Prozent bzw. 8 Prozent zurückgingen. Auch in Europa ging die Zahl dieser Art von Femiziden seit 2010 um durchschnittlich 21 Prozent zurück.

In Afrika, Asien und Ozeanien ist es aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit nicht möglich, diese Trends im Zeitverlauf abzuschätzen.