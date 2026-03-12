USA umwerben Südafrika mit dem Versprechen von 1.000 amerikanischen Unternehmen, die Arbeitsplätze, Investitionen und stärkere Handelsbeziehungen bringen

Die Vereinigten Staaten bemühen sich, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Südafrika zu vertiefen, indem sie amerikanische Investitionen fördern, die die Zahl der US-Unternehmen im Land auf 1.000 verdoppeln könnten. Dadurch sollen Arbeitsplätze, Kapitalzuflüsse und stärkere Handelsbeziehungen entstehen.

Bei der BizNews Conference in Hermanus am Dienstag (10. März) erklärte der US-Botschafter in Südafrika, Leo Brent Bozell III, dass die wirtschaftliche Beziehung zwischen den beiden Ländern weiterhin stark sei und erhebliches Wachstumspotenzial habe.

Seine Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Washington und Pretoria erneut verstärkt unter Beobachtung stehen. Hintergrund sind unter anderem Südafrikas Nähe zu BRICS-Partnern wie China und Russland sowie Debatten über Landreformen und die Sorge vieler Afrikaaner über Eigentumsrechte.

Trotz dieser Spannungen betonte Bozell, dass die Vereinigten Staaten Südafrika weiterhin als einen wichtigen wirtschaftlichen Partner auf dem afrikanischen Kontinent betrachten.

Er beschrieb Südafrika als „ein Land von immensem Potenzial, großer Komplexität und enormer Bedeutung – nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent, sondern weltweit“.

Südafrika zentral für den US-Afrika-Handel

Südafrika bleibt das wichtigste Ziel für amerikanischen Handel und Investitionen in Subsahara-Afrika und dient als Zugangstor für US-Unternehmen, die Chancen auf dem gesamten Kontinent suchen.

Nach Angaben des Botschafters sind bereits mehr als 500 amerikanische Unternehmen in Südafrika tätig. Sie beschäftigen über 250.000 Menschen in Bereichen von Technologie und Finanzdienstleistungen bis hin zu Industrieproduktion und Konsumgütern.

„Die Vereinigten Staaten schätzen Partner in Südafrika. Dieses Land ist Afrikas größte Volkswirtschaft und der größte Handels- und Investitionspartner der USA in Subsahara-Afrika“, sagte Bozell.

Er fügte hinzu, dass er in den kommenden Wochen und Monaten Gespräche mit Vertretern aus Regierung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft führen wolle, während die USA neue Möglichkeiten für eine vertiefte Zusammenarbeit ausloten.

„In den kommenden Wochen und Monaten freue ich mich darauf, mit einer Vielzahl von Südafrikanern in Regierung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in Kontakt zu treten“, sagte er.

Sorgen von Investoren und politische Debatten

Während er die Tiefe der wirtschaftlichen Beziehungen hervorhob, räumte Bozell auch ein, dass politische Unsicherheiten Investitionsentscheidungen multinationaler Unternehmen beeinflussen können.

Washington hat Bedenken hinsichtlich des Investitionsklimas in Südafrika geäußert, etwa in Bezug auf Sicherheit im ländlichen Raum sowie auf politische Maßnahmen zur Enteignung von Land. Diese Themen sorgen auch innerhalb Südafrikas für intensive Debatten, besonders unter Afrikaaner-Farmergemeinschaften.

„Wenn Unternehmen glauben, dass ihre Eigentumsrechte unsicher sein könnten, wenn politische Rahmenbedingungen Unvorhersehbarkeit statt Klarheit schaffen und wenn strategische Allianzen scheinbar in Richtung von Regimen driften, die unsere demokratischen Werte nicht teilen, wird es schwieriger, eine gemeinsame Basis zu bewahren“, sagte er.

Große Investitionen amerikanischer Tech-Unternehmen

Trotz geopolitischer Debatten haben mehrere amerikanische Technologieunternehmen ihre Präsenz in Südafrika zuletzt ausgebaut. Das unterstreicht die Bedeutung des Landes für Afrikas digitale Wirtschaft.

Bozell verwies auf Investitionen von Visa, Google Cloud, Microsoft und Amazon als Beispiele für die bereits starken wirtschaftlichen Verbindungen.

Visa eröffnete kürzlich sein erstes Rechenzentrum in Johannesburg, mit geplanten Investitionen von 1 Milliarde Rand (etwa 54 Millionen US-Dollar) innerhalb von drei Jahren.

Google Cloud hat ebenfalls seine erste afrikanische Cloud-Region in Johannesburg eingerichtet, während Microsoft seine Infrastruktur für Cloud-Computing und künstliche Intelligenz erweitert.

„Microsoft investiert bis 2027 weitere 5 Milliarden Rand, um hier Cloud- und KI-Infrastruktur auszubauen – zusätzlich zu den bereits investierten mehr als 16 Milliarden Rand“, sagte Bozell.

„Das sind Beweise dafür, dass amerikanische Unternehmen Kapital, hohe Standards, modernste Technologie, Qualifizierung der Arbeitskräfte und langfristiges Engagement mitbringen.“

Verdoppelung amerikanischer Unternehmen

Mit Blick auf die Zukunft erklärte Bozell, dass die Vereinigten Staaten ihre wirtschaftliche Präsenz in Südafrika deutlich ausbauen möchten.

Er betonte, dass Washington stolz auf die mehr als 500 amerikanischen Unternehmen sei, die derzeit im Land tätig sind, jedoch noch erheblich mehr Wachstumspotenzial sehe.

Es gebe keinen Grund, warum die Zahl nicht auf 1.000 amerikanische Unternehmen steigen könne – mit den entsprechenden Arbeitsplätzen und Investitionen, die damit einhergehen würden.

„So denken Amerikaner. Für uns ist nichts unmöglich. Wir wollen Partner, die ebenfalls große Träume haben – und genau das ist das Markenzeichen Südafrikas. Lassen Sie uns alles in unserer Macht Stehende tun, damit unsere Beziehung gedeiht und floriert.“ (Quelle: businessinsider.africa)