Lesetipp/BZ: Insekten-Schmuggel – Beliebte Haustiere – Chinese versucht, 2000 Ameisen aus Kenia zu schmuggeln

Im Gepäck eines Mannes entdecken die kenianischen Behörden Tausende Ameisen. Die Behörden vermuten ein Schmugglernetzwerk. Warum sind die Tiere so beliebt?
Ein 27 Jahre alter chinesischer Staatsbürger ist am Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi festgenommen worden, weil er versucht haben soll, mehr als 2000 Königin-Gartenameisen außer Landes zu schmuggeln. Er wurde bei einer Sicherheitskontrolle abgefangen, nachdem Behörden eine große Anzahl der Tiere in seinem Gepäck entdeckten, wie unter anderem die BBC berichtet.
Lesen Sie HIER weiter.