Berlin, bis 28.04.2024, 18-23 Uhr, Ort Fotografiska: Fotografien von Omar Victor Diop (Senegal). Die Fotografien von Omar Victor Diop (geb. 1980) konzentrieren sich auf die Neuformulierung der Geschichte, die Darstellung von Erfahrungen in der Diaspora und die globale Politik des Schwarzen Widerstands. Der Künstler selbst erscheint als Hauptakteur und Gesprächspartner in diesen visuellen Neuinterpretationen entscheidender Momente der historischen Revolte und des Schwarzen Kampfes: Er thematisiert die Klimakrise, ihre Auswirkungen auf den globalen Süden und den afrikanischen Kontinent. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, bis 14.04.2024: Fotoausstellung Aïda Muluneh (Äthiopien). Mit kraftvollen Farbfotografien und einer außergewöhnlichen Bildsprache widmet sich die Künstlerin Aïda Muluneh dem ungleich verteilten Zugang zu Ressourcen wie Wasser, Nahrung und Bildung, dem Missbrauch von Macht und Menschenrechten sowie dem Empowerment von Frauen. Ort: Fotografieforum, Braubachstraße 30–32. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 19.05.2024, Museum Pankow: Wanderausstellung „Solidaritätsstation „Jacob Morenga“. Namibische Patient:innen im Klinikum Berlin-Buch“. Mehr dazu HIER.

Münster, 24. 02. 2024, 15h00: Vier Ochsen - Zweisprachige Lesung für Kinder (Tigrinya/Deutsch) und Musik aus Côte d'Ivoire. Mit Medina Beshir und Urbain N'Dakon. Ort: Stadtbücherei, Alter Steinweg 11, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

Dortmund, 06.03.2024: 8. Deutsch-Afrikanisches Wirtschaftsforum NRW - Mit afrikanischen Geschäftspartnern erfolgreich in unruhigen Zeiten! Das 8. Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsforum NRW 2024 lädt Sie am 6. März 2024 nach Dortmund ein, um Ihnen die riesige Bandbreite des Africa Business aufzuzeigen! Mehr dazu HIER.

Münster, 15.03.2024, 18 Uhr: „Wenn Hoffnung dein Zuhause ist“ - Lesung mit Stella Gaitano aus Südsudan und Mubeen Khishany aus Irak. Ort: Stadtbücherei Münster, Alter Steinweg 11, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

34439 Willebadessen, 19.-21.04-2024: Entwicklungspolitisches Seminar mit dem Thema FOKUS AFRIKA. Veranstalter: DIE HEGGE – Christliches Bildungswerk. Mehr dazu HIER.