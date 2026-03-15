Viele weiße Südafrikaner, die im Ausland leben, entscheiden sich für eine Rückkehr nach Südafrika

Kaum angekommen und noch mitten beim Auspacken der Umzugskartons, erzählt Naomi Saphire von ihrer Rückkehr nach Südafrika. Nach 25 Jahren als Auswanderin in den Vereinigten Staaten begann sie nach einer Familienreise in ihr Geburtsland darüber nachzudenken, zurückzukehren.
„Schon bei unserer Ankunft hat sich meine Familie völlig in diesen Ort verliebt, und es hat mich wirklich glücklich gemacht zu sehen, wie meine Kinder das Land schätzen, das ich liebe – das Land, das ich liebe, und die Menschen, die ich liebe“, erklärt sie.
„In Südafrika geschehen schreckliche Dinge“, hatte hingegen der amerikanische Präsident erklärt, der weißen Südafrikanern den Flüchtlingsstatus angeboten hat.
„Man kann überall auf der Welt hingehen – Kriminalität wird es immer geben“, meint dagegen Naomi Saphire. „Aber in Südafrika gibt es auch Orte mit einer hervorragenden Lebensqualität, wo man nicht um sein Leben fürchten muss, wo die Kinder glücklich sein können – es ist wunderschön!“
Welle südafrikanischen Stolzes
Laut Anton Van Heerden, dem Geschäftsführer eines südafrikanischen internationalen Personalvermittlungsunternehmens, sind die Anfragen von im Ausland lebenden Südafrikanern, die zurückkehren möchten, in den letzten sechs Monaten um 70 % gestiegen.
„Sie glauben, dass sie einen höheren Lebensstandard halten können, weil die Covid-19-Pandemie den Unternehmen die Augen dafür geöffnet hat, dass sie Menschen überall auf der Welt im Homeoffice beschäftigen können“, erklärt Anton Van Heerden. „Das hat es Südafrikanern ermöglicht, nach Südafrika zurückzukehren und trotzdem weiterhin für ausländische Arbeitgeber zu arbeiten.“ (Quelle: yahoo.fr/RFI)