WELT-SICHTEN: Marokko – Islam in königlichen Diensten

Das marokkanische Königshaus arbeitet seit Jahren daran, das Land als Regionalmacht zwischen Afrika und Europa zu positionieren. Dazu nutzt es auch den Islam und versucht, die in Marokko vorherrschende Lehre zu verbreiten.
Nur das gelegentliche Schreien der Möwen durchbricht am Morgen die Stille vor der Moschee Hassan II. in Casablanca. Das Gotteshaus mit seinen farbigen Mosaiken und orientalischen Bögen ist ein würdiger Ort des Gebets. Mit gewaltigen Dimensionen und einem 200 Meter hohen Minarett erinnert das 1993 eingeweihte islamische Gebetshaus die Gläubigen daran, dass sie nur ein Staubkorn im Universum sind.
Lesen Sie HIER weiter auf welt-sichten.org.