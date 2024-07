Welt-Sichten: Uganda – Mit KI zur schnellen Diagnose

Symbolbild

In Uganda leiden viele Menschen an Malaria oder an Herzerkrankungen. Forschungsprojekte in Kampala zeigen, wie künstliche Intelligenz bei der Erkennung von gut behandelbaren Krankheiten helfen kann.

Im Gesundheitszentrum des Stadtviertels Komamboga in Ugandas Hauptstadt Kampala warten an diesem Morgen etwa 50 Personen auf die Entnahme einer Blutprobe. Die meisten sind zum Malariatest gekommen. Eine labortechnische Fachkraft beugt sich über das einzige vorhandene Mikroskop. Weil es an Geräten und medizinischem Fachpersonal mangelt, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis das Ergebnis eines solchen Malariatests vorliegt. Das setzt die Mitarbeiter des Gesundzentrums unter hohen Druck, während die Patienten lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Hoffnung auf Abhilfe bringt eine neue Technologie unter Einsatz von künstlicher Intelligenz.

