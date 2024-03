Wie Kongos Präsident Tshisekedi Israel in die Afrikanische Union bringen wollte

Félix Tshisekedi, Foto: X

Nachdem die Afrikanische Union Mitte Februar Israel den Beobachterstatus entzogen hat, blicken wir auf die Monate zurück, die auf die Entscheidung des Vorsitzenden der AU-Kommission, Moussa Faki, folgten, dem jüdischen Staat einen Beobachterstatus zu gewähren.

Januar 2022 in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (DRK): Der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi lädt zu einem Abendessen ein. Am Tisch sitzen mehrere Kommunikationsberater, Geschäftsleute und der Stab des Präsidenten der DRK. Unter den Gästen war auch der französisch-tunesische Geschäftsmann Lotfi Bel Hadj, der sich gerade auf einer Afrika-Tour befand, um zu versuchen, die Präsidenten des Kontinents davon zu überzeugen, sich für digitale Souveränität zu interessieren.

Im Laufe des Essens, das mehrere Stunden dauern sollte, kam das Thema Israel auf den Tisch. Seinerzeit war Felix Tshisekedi noch für einige Wochen Präsident der Afrikanischen Union. Zwischen Bel Hadj und Tshisekedi herrscht ein herzlicher Ton, doch das Thema verkrampft alle Teilnehmer: „Indem Sie akzeptieren, dass Israel einen Beobachterstatus in der AU erhält, säen Sie Zwietracht“, fasst der Berater zusammen, der von einem der Teilnehmer des Abendessens zitiert wird. „Wir müssen in erster Linie egoistisch als Afrikaner denken“.

Während Tshisekedi im Off versichert, dass man Israel nicht brüskieren dürfe, ist Bel Hadj der Ansicht, dass es für den Zusammenhalt des Kontinents von Bedeutung sei, der Bitte von Moussa Faki nicht nachzukommen. Wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt der Krise zwischen Marokko und Algerien, und die Aufnahme Israels in die kontinentale Organisation stellt nach Ansicht des Geschäftsmannes einen weiteren Knackpunkt zwischen den beiden Ländern dar. Er sagte, man müsse „die Entscheidung aussetzen“ und „auf Zeit spielen“.

Der von Bel Hadj beratene Macky Sall, der zukünftige senegalesische Ex-Präsident, der im Begriff ist, den turnusmäßigen Vorsitz der AU zu übernehmen, wird ebenfalls mehrere Gespräche über das Thema führen. Eine den beiden Männern nahestehende Quelle erinnert sich an die Vorschläge des Franco-Tunesiers, ein Komitee zu bilden, das den Beobachterstatus Israels diskutieren sollte, und die Entscheidung über die Aufnahme des jüdischen Staates um ein Jahr zu verschieben.

Als Felix Tshisekedi am 5. Februar 2022 den Vorsitz der Afrikanischen Union an Macky Sall übergab, kündigte der senegalesische Präsident die Bildung eines „Komitees“ an, das sich mit der Frage befassen sollte. Von den sieben Mitgliedern gehören drei der „Ablehnungsfront“ an, während die anderen drei die Aufnahme Israels in die AU befürworten. Senegal, das siebte Mitgliedsland des Komitees, spielte damals die Rolle des Schiedsrichters.

Zwei Jahre später wurde der Fall der Akkreditierung Israels abgeschlossen: Israels Militäroffensiven im Gazastreifen hatten die AU-Mitglieder besonders verärgert. Selbst Moussa Faki beschuldigte den jüdischen Staat, die Bewohner des Gazastreifens „ausrotten“ zu wollen. Die Afrikanische Union hat auf jeden Fall viele interne Unstimmigkeiten vermieden, indem sie sich weigerte, übereilt zu handeln und Israel den lang ersehnten Beobachterstatus auf dem Tablett zu servieren. (Quelle: afrik.com)