Zentralafrikas Präsident Touadera Opfer eines versuchten Anschlags an Bord eines gabunischen Präsidentenjets?

Der zentralafrikanische Präsident Faustin-Archange Touadera bestreitet, am 12. Oktober Opfer eines versuchten Anschlags auf ein gabunisches Präsidentenflugzeug geworden zu sein, das ihn nach Libreville bringen sollte. Nach Informationen eines zentralafrikanischen Mediums war das zentralafrikanische Staatsoberhaupt an Bord eines privaten gabunischen Präsidentenjets auf dem Weg nach Gabuns Hauptstadt Libreville und musste umkehren. Denn das Flugzeug, in dem er saß, war mit einer Sprengfalle versehen.

„Ich habe keine Kenntnis von einem versuchten Anschlag. Wenn man auf alles hört, was die Medien sagen …“, kommentierte der zentralafrikanische Präsident. Ihm zufolge wurde seine Reise nach Libreville aus logistischen Gründen um einen Tag verschoben. „Gestern gab es eine technische Störung, wie sie jederzeit vorkommen kann. Das war’s. Es steht also nicht zur Debatte, sie in diesem Sinne zu interpretieren. Und der Beweis ist, dass wir heute Morgen hier in Libreville sind, um der Einladung meines Bruders zu folgen“, erklärte er.

Der zentralafrikanische Präsident wurde am 12. Oktober auf Einladung des gabunischen Staatschefs in Libreville erwartet. Letztendlich wurde diese Reise jedoch auf den 13. Oktober verschoben, wo er am 3.10. morgens in Libreville eintraf und von seinem Amtskollegen Ali Bongo Ondimba empfangen wurde. „Ich habe mich sehr gefreut, meinen Bruder, Präsident Faustin-Archange Touadéra, zu sehen, der in Libreville zu Hause ist. Sicherheit, Stabilität und Frieden in der Zentralafrikanischen Republik sind und bleiben eine Priorität für Gabun“, erklärte Präsident Ali Bongo. (Quelle: lenouveaugabon)