„Zurück nach Afrika mit ihnen“ – Französische Präfektur verbietet rassistische Party mit diesem Motto

Eine Bar in Lille / Nordfrankreich organisierte eine Party mit dem Thema „Qu’ils retournerent en Afrique“ (Sollen sie doch nach Afrika zurückkehren). Ganz unten auf einem Plakat, auf dem die Abende des Monats Februar der Bar „La Citadelle“ in Lille vorgestellt wurden, schockierte eines der Themen. Nach mehreren patriotischen Aperos ist das Thema des Abends am 24. Februar unmissverständlich: „Sie sollen nach Afrika zurückkehren“. Das Ganze wird mit einem Schlauchboot und einem Flugzeug illustriert, um deutlich zu machen, worum es geht, berichten diverse französische Medien.

Martine Aubry, die Bürgermeisterin von Lille, hatte sich an den Präfekten und den Innenminister gewandt mit der Bitte, die Veranstaltung zu verbieten. Letzterer hat sie am Donnerstagnachmittag vom Präfekten der Region Hauts-de-France verbieten lassen.

„Sie sollen nach Afrika zurückkehren“ bezieht sich auf den Satz, den der RN-Abgeordnete Grégoire de Fournas im November in der Nationalversammlung gesagt hatte und der ihm eine zweiwöchige Suspendierung eingebracht hatte.