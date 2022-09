Zwei Alternative Nobelpreise 2022 gehen nach Afrika: Somalierinnen und Umweltorganisation aus Uganda geehrt

Die somalischen Menschenrechtlerinnen Fartuun Adan und Ilwad Elman (Foto), sowie das Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) aus Uganda erhalten den Right Livelihood Award 2022. Der 1980 gegründete Right Livelihood Award ehrt und unterstützt mutige Menschen, die globale Probleme lösen. Bis heute haben 190 Preisträger aus 74 Ländern den Preis erhalten, darunter Dr. Denis Mukwege (Demokratische Republik Kongo).

Die somalischen Menschenrechtlerinnen Fartuun Adan und Ilwad Elman erhalten den Award 2022 für ihre jahrzehntelange Arbeit als Leiterinnen von Initiativen zur Friedenskonsolidierung auf Gemeindeebene und für die lebensrettende Unterstützung von Randgruppen.

Mit ihrer Organisation Elman Peace haben Mutter und Tochter innovative und kulturell relevante Lösungen entwickelt, um Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt zu unterstützen, minderjährige Kämpfer zu entwaffnen und zu rehabilitieren und Frauen und Jugendlichen berufliche und Führungsqualitäten zu vermitteln.

Der gemeindebasierte Entwaffnungs- und Wiedereingliederungsansatz von Elman Peace setzt an den tieferen Ursachen des Extremismus an und bietet sowohl ehemaligen Kämpfern als auch gefährdeten Jugendlichen Chancen. Aufgrund seines Erfolgs wurde das Modell von Adan und Elman auf ähnliche Konflikte in ganz West- und Zentralafrika ausgeweitet.

Die Jury von Right Livelihood erklärte, Adan und Elman erhielten den Preis „für die Förderung von Frieden, Entmilitarisierung und Menschenrechten in Somalia angesichts von Terrorismus und geschlechtsspezifischer Gewalt“.

„Wenn man vor Ort arbeitet, hat man manchmal einfach den Kopf unten“, sagte Elman. „Und man merkt nicht, dass die Leute einen beobachten und die Bemühungen, die man unternimmt, anerkennen. Dieser Preis bietet Anerkennung und ein System der Solidarität, nicht nur für meine Mutter und mich, sondern auch für das große Team, mit dem wir zusammenarbeiten und das nicht immer im Rampenlicht steht.“

„Fartuun Adan und Ilwad Elman haben sich auf den Weg gemacht, um Frieden in Somalia zu schaffen, indem sie ehemalige Kämpfer reintegrieren und die historisch verschwiegene geschlechtsspezifische Gewalt, von der Mädchen und Frauen betroffen sind, bekämpfen. Sie verließen die Sicherheit des Exils und kehrten in ihr Heimatland zurück, um das Vermächtnis von Elman Ali Ahmed fortzuführen, der wegen seiner Arbeit brutal ermordet wurde. Ihre generationenübergreifende und ganzheitliche Arbeit bietet vielen Menschen inmitten von Instabilität einen sicheren Zufluchtsort“, sagte Ole von Uexkull, Executive Director von Right Livelihood.

Das Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), eine Umweltorganisation aus Uganda, gehört zu den Empfängern des Right Livelihood Award 2022 für ihren unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Rechte lokaler Gemeinschaften vor umweltschädlichen Projekten im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Öl und Gas.

Durch Lobbyarbeit, Medienkampagnen und rechtliche Schritte hat sich AFIEGO gemeinsam mit den Gemeinden gegen Rohstoffprojekte zur Ausbeutung der 2006 entdeckten ugandischen Ölvorkommen gewehrt.

Insbesondere hat sich die Organisation an vorderster Front dafür eingesetzt, den Bau der East African Crude Oil Pipeline (EACOP) zu verhindern, die Ugandas Rohöl zu einem Hafen in Tansania transportieren soll. Die geplante 1.400 Kilometer lange Pipeline würde 178 ugandische und 231 tansanische Dörfer durchqueren, was zu Massenvertreibungen und Umweltschäden führen und die Klimakrise weiter verschärfen würde.

Die Arbeit von AFIEGO, die sich gegen die Interessen der Mächtigen richtet, wurde von der ugandischen Regierung heftig kritisiert und führte zu Drohungen und Schikanen gegen ihre Mitarbeiter.

Die Jury von Right Livelihood erklärte, AFIEGO erhalte den Preis „für ihren mutigen Einsatz für Klimagerechtigkeit und die Verletzung von Gemeinschaftsrechten durch extraktivistische Energieprojekte in Uganda“.

„Für die Arbeit, die wir hier in Uganda leisten, muss man ermutigt und motiviert werden. Wir sind mit einer sehr feindseligen Umgebung konfrontiert, einschließlich Verhaftungen. Wenn die Regierung weiß, dass es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die unsere Arbeit schätzen, überlegt sie es sich zweimal, ob sie uns oder unsere Gemeinschaften angreift. Dieser Preis bedeutet, dass wir viel mehr Gemeinschaften helfen können“, sagte Dickens Kamugisha, AFIEGOs Chief Executive Officer.

„Angesichts der globalen Klimakrise steht AFIEGO an der Seite der Gemeinschaften, die sich gegen Öl- und Gasförderungsprojekte wehren“, sagte Ole von Uexkull, Geschäftsführer von Right Livelihood. „Die Organisation widersetzt sich den Drohungen von Regierungen und Unternehmen und sorgt dafür, dass die von kolonialistischen Energieprojekten betroffenen Gemeinden ihre Stimme auf nationaler und internationaler Ebene erheben können. Mit ihrer Bottom-up-Arbeit an der Schnittstelle von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Belangen ist AFIEGO ein Vorbild für einen demokratischen und erneuerbaren Energieweg für afrikanische Länder.“

Die Preisträger des Jahres 2022 werden am 30. November im Rahmen einer im Fernsehen übertragenen Preisverleihung in Stockholm geehrt. (Right Livelihood Foundation)