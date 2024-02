7 private russische Militärfirmen führten 34 Operationen in 15 afrikanischen Ländern durch

Der Krieg um Einfluss zwischen Russland und dem Westen in Afrika wendet sich immer mehr zu Gunsten Moskaus, das auf eine „Soft Power setzt, die sich auf den Schutz der bestehenden Behörden konzentriert“ und auf eine „verstärkte Militarisierung des sozialen Klimas“ ausgerichtet ist.

Laut einem neuen Bericht, der am 13. Februar 2024 vom Forschungsdienst des Europäischen Parlaments (European parliamentary redearch service/EPRS) veröffentlicht wurde, haben mindestens 7 private russische Militärfirmen (PMCs) seit 2025 34 Operationen in 15 afrikanischen Ländern durchgeführt, darunter Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Libyen, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Burundi, Angola, Südafrika, Eswatini, Mosambik, Erithre, Kenia, Sudan.

Der Bericht mit dem Titel „Russia in Africa: An atlas“ besagt, dass diese Operationen nicht nur eine dauerhafte und aktive militärische Präsenz in mehreren afrikanischen Ländern beinhalten, sondern auch Kampagnen zur politischen Einflussnahme und Informationsmanipulation sowie undurchsichtige Wirtschaftsbeziehungen im Zusammenhang mit der Rohstoffindustrie.

Unter den russischen Privatunternehmen, die weitreichende Aktionen auf dem Kontinent durchgeführt haben, steht die Wagner-Gruppe und ihre Tochterunternehmen, darunter Sewa Sewa Security, an erster Stelle.

Der Bericht stellt jedoch fest, dass die Gruppe seit dem Tod ihres Chefs, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz im August 2023 nicht nur ihre Position, sondern auch ihre Verzweigung zu verlieren scheint. Mittlerweile hat Moskau die Erneuerung seines afrikanischen Dispositivs unter dem Label Africa Corps in Angriff genommen, einer neuen bewaffneten Struktur, die die afrikanischen Operationen der Wagner-Gruppe übernommen hat. Darüber hinaus geht aus dem Bericht hervor, dass Russland seit 2015 mit 43 afrikanischen Ländern Abkommen über militärische Zusammenarbeit unterzeichnet hat.

Diese Abkommen, so die Quelle, beinhalten verschiedene Ebenen des Engagements, von allgemeinen und zeremoniellen Vereinbarungen bis hin zu spezifischerer und substanziellerer militärischer Zusammenarbeit in Bereichen wie der Ausbildung von Militärpersonal, der Lieferung von Waffen, der Unterstützung bei der Terrorismusbekämpfung und dem Zugang zu militärischen oder zivilen Häfen und Luftwaffenstützpunkten. Dank dieser Vereinbarungen entfielen zwischen 2018 und 2022 40 % der Waffenimporte nach Afrika auf Russland.

Die Begeisterung der afrikanischen Länder für russische Waffen ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Dazu gehören die Erschwinglichkeit dieser Waffen und das Fehlen von Bedingungen, die an Werte wie die Achtung der Menschenrechte geknüpft sind.

Eine Studie des Zentrums für strategische Studien in Afrika aus dem Jahr 2023 zeigt, dass Russland versucht, die Demokratie in mehr als zwei Dutzend afrikanischen Ländern zu untergraben. Die wichtigsten Werkzeuge, die dabei eingesetzt werden, sind politische Einmischung, außerkonstitutionelle Machtansprüche und Desinformation. In einigen Fällen funktioniert das. (Quelle: zoom-eco.net)