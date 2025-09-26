Ägypten: Präsident begnadigt Aktivisten Alaa Abdel Fattah

Ägyptische Medien berichteten diese Woche, dass Präsident Abdel Fattah al-Sisi eine Präsidialbegnadigung für den inhaftierten ägyptisch-britischen Aktivisten Alaa Abdel Fattah erlassen habe. Abdel Fattah soll freigelassen werden, sobald Sisis Entscheidung im Amtsblatt veröffentlicht wird. Er erlangte während der arabischen Aufstände in Ägypten 2011 große Bekanntheit und ist seit 2014 mehr oder weniger ununterbrochen inhaftiert.
Dazu Amr Magdi, Senior Researcher für den Nahen Osten und Nordafrika bei Human Rights Watch: „Die Begnadigung des inhaftierten ägyptischen Aktivisten Alaa Abdel Fattah durch Präsident Sisi ist eine längst überfällige gute Nachricht. Auch wenn wir seine Begnadigung feiern, sitzen weiterhin Tausende von Menschen wie Alaa in ägyptischen Gefängnissen, nur weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeübt haben. Hoffentlich wird seine Freilassung ein Wendepunkt sein und eine Gelegenheit für die Regierung Sisis bieten, die unrechtmäßige Inhaftierung von Tausenden friedlicher Kritiker zu beenden.“ (HRW)